Kunstmatige intelligentie (AI) is een onmisbare gereedschapskist geworden bij de videomontage (NLE) en nabewerking. Postproduction. videomakers, editors en regisseurs ontkomen gewoon niet meer aan de voordelen van meer snelheid, efficiency, een hoge mate van kwaliteitsverbetering, toegevoegde creativiteit en besparing op tijd en kosten. Een gevleugeld zinnetje bij de nabewerking is ‘fix it in the post’, regel het bij de nabewerking. En dat kan heel slim met de hulp van AI. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Tijd voor een blik op de stand van zaken bij ‘fix it slim in de postindustrie’.
AI vormt momenteel een wezenlijk onderdeel van NLE-suites. Dit zowel bij het bestandsbeheer, AV monteren en opmaak als beeldverbetering als bij de nabewerking en uitvoer. Nog slechts enkele jaren terug was kunstmatige intelligentie slechts een leuk extraatje of gimmick. Nu gaat het om existentiële gereedschappen voor het bewerken en verbeteren van beeld- en geluidsmateriaal voor video. Tevens versnelt AI de reken (render-)processen aanzienlijk. Onmisbaar in de moderne workflow bij de postproduction.
Snelle flexibele assistent
AI is geëvolueerd van een hulpje om wat edit- en post-taken aan uit te besteden tot een volwaardige assistent van de videomaker. Die digitale slimme assistent doet het sneller, vaak zonder fouten en geeft ook nog eens creatieve aanvullingen of suggesties.
In het oog springen bijvoorbeeld dialoogtranscriptie, slimme scènezoekopdrachten en contentmanagement, het opsporen van fouten, video- en audio-opschoning, het stroomlijnen van workflows en groepswerk. Accelererende neuro-engines, machineleren en algoritmen op post-maat spelen de sterren van de productiehemel.
Tevens vindt er een snelle evolutie plaats in de overdracht tussen offline en online montage. Niet meer rigide in de rij staan of op de andere wachten. Offline montage, aangedreven door AI, verandert wat ooit een reeks vergrendelde cuts was in levende, kneedbare verhaalmomenten. Weg met monotoon, repetitief handelen en basis sleurwerk waardoor tijd vrijkomt voor verhalen en samenwerking.
Slim media-dbms en storymaking
Tot de oudste functies van AI bij NLE behoort het slim doorzoeken van folders/bins en reels/filmspoelen op geschikte AV-bestanden. Deze vorm van media-databasemanagement gaat steeds verder. Niet alleen meer op formaat, kleur, belichting, resolutie, duur, spraak , klank, taal en geluidsfragmenten maar ook op sfeer, gezichts-, dier- en objectherkenning, emoties/gelaatsuitdrukkingen en verhaalkenmerken. Op grond van deze gevonden data maakt de kunstmatig intelligente regisseur een voorselectie voor de komende montage. Deze shotmatch helpt prima om die ene speciale shot te vinden.
Bij de storytelling twee belangrijke AI-componenten: Als eerste story zoekt content. Welke beelden en geluidsfragmenten passen het beste bij het te vertellen verhaal? AI kan hierbij ook zelfstandig voorstellen doen. Ten tweede het genereren van compleet nieuwe story’s uit bestaande footage. Hergebruik van bestaande content kan behoorlijk lucratief zijn.
Opschonen en restoratie
Als AI al ergens zijn sporen heeft verdiend, is dat bij het opschonen en herstellen van video en foto. Dat niet alleen bij recente producties als ook voor archiefmateriaal. Vrijwel alle opschonende processen bij NLE voor postproduction zijn met AI te analyseren en uit te voeren. Beeldruis verwijderen, de belichting en het contrast bijstellen, kleur corrigeren tot complete colour grading aan toe, ongewenste plekjes verwijderen en de complete achtergrond vervangen. De algoritmen in de NLE-suites weten daar wel raad mee. Toch blijft de mens paraat om de juistheid van de correcties te beoordelen net als de door AI voorgestelde beeldprocessing.
Het gaat tevens om getrainde modellen die voor het verzachten, deblurren en opschalen zorgen. Die integreren materiaal van eerst een slechte kwaliteit en/of ouder archiefmateriaal naadloos in een nieuwe digitale productie. Verloren frames of zelfs stukken van clips? De huidige beeldintelligentie is slim genoeg om hetgeen weg is toch weer toe te voegen. AI kent de juiste kleurmappen (EXR-bestanden en kleurruimte). Zij zet het videomateriaal om in de correcte weergave voor editing en export. Dat gaat met een dynamisch bereik tot wel 16 stops en floating point encoding. Je behoeft daar zelf maar weinig kennis van te hebben want de daarin getrainde AI weet wat het doet.
Up- en rescaling
Regelmatig heb je bij het opnemen van materiaal geschoten voor social media, gemaakt met oudere camera’s en uit het archief te maken met lagere resoluties. Bijvoorbeeld 2K Full HD. Het upscalen naar 4K of zelf 8K UHD is heel wel mogelijk. Bijvoorbeeld met de Super Scale -module van DaVinci Resolve Studio. N.B.: Besproken in een apart artikel.
De neuro-engine met NLE-algoritmen berekent gefundeerd hoe een beeld met extra bijgerekende pixels er uit zou moeten zien qua resolutie. En dat gaat deze software in praktijk goed af. In geval van rescaling komen Shortform video, anamorf desqueezen en repurposing (= het voor een ander doel omwerken) in het vizier. Dit mede in combinatie met de one take multiformat bij Open Gate. AI produceert moeiteloos het gewenste beeldformaat in de horizontale of verticale oriëntatie.
Synchronisatie, ondertiteling en vertaling
Videomateriaal wordt regelmatig wereldwijd uitgebracht. Dat betekent het lokaliseren van het materiaal op grote schaal. Wij hebben het hierbij over het nasynchroniseren, ondertitelen, captions en vertalen. Al gauw een gigantische arbeidsintensieve klus. Kunstmatige intelligentie verricht dit zo ongeveer op haar sloffen. Geef de juiste opdracht en gewenste taal op. AI wast het lokalisatievarkentje vervolgens snel, efficiënt en betrouwbaar. Bijvoorbeeld het vertalen van de Zweedse film’ Watch the Skies ‘naar het Engels met de Flawless TrueSync-technologie. Nagesynchroniseerde films dienen er ook echt native uit te zien. Daarvoor heb je perfect gesynchroniseerde visuele dubs in de gewenste taal nodig. In de praktijk inmiddels al uit elke audiobron en elke taal. De ontbrekende schakel tussen lokalisatie en authenticiteit.
Offline schetsen en online redigeren
De evolutie bij de overdracht tussen offline en online montage werd al genoemd als een speerpunt bij AI in postproduction. Er is nu sprake van een continuüm waarbij creatieve en technische beslissingen parallel gaan.
De offline werkomgeving is in feite de verkenningsfase voor editors. Zij kunnen in een niet-destructieve werkomgeving naar hartenlust uitproberen, experimenteren en eens een alternatieve kijk/benadering testen. Een voorbeeld in deze is DeepEditor. Die test met reviews alternatieve opnamen, uitvoeringen opnieuw te timen of het tempo aanpassen zonder eerst definitief te hoeven renderen. Het is het moderne equivalent van creatief ontginnen, snel samenwerken en het blijft geheel omkeerbaar. Online handelt het om alle assets op maximale outputkwaliteit te construeren en kleur af te ronden in ACES- of bioscoopkwaliteit. AI zorgt ervoor dat elk frame voldoet aan de leveringsnormen, terwijl de creatieve integriteit van de offline fase behouden blijft.
AI inpaiting
Dit is het domein van een soort ‘Photoshoppen’ (retouche) bij bewegende videobeelden. AI verwijdert met inpaiting ongewenste details, objecten en zelfs complete achtergronden in bewegende video-footage. Hierbij blijven het perspectief, de textuur en continuïteit automatisch behouden.
Ook kan je occlusies, bewegingsonscherpte en moeilijke lichtomstandigheden aanpassen met een naadloos realistische kwaliteit over complexe beeldsequenties. Ingewikkelde en complexe VFX-pijplijnen voor speciale video-effecten zijn niet meer nodig. Zelfs amateurs met enige ervaringen kunnen het!
Eenzelfde of nieuwe look?
Het komt regelmatig voor dat beeldsequenties in dezelfde montage er net even anders uitzien. Dit bijvoorbeeld door tussentijdse veranderingen in het weer, opnametijdstip en kleur of lichtval. Dat betekende vroeger het overnieuw schieten of langdurig bijwerken. AI trekt alles gemakkelijk gelijk. Geen verschil meer te zien. Handig bij commercials, muziekclips en in tijd, seizoenen of verschillende culturen verlopende verhaallijnen.
Van bestaande footage (= videomateriaal) een nieuwe look maken? AI draait daar de creatieve hand niet voor om. Dat is belangrijk voor:
1. Het lokaliseren in plaats, tijd, jaargetijde en leefwereld bij verschillende doelgroepen. Iedereen krijgt zijn of haar eigen aansprekende videoversie.
2. Het uit één standaard-content genereren van meerdere beeldcomposities. Bijvoorbeeld zomer en winter, ’s avonds en overdag, en een dromerig of harde sfeer of zelfs andere, leeftijd een kleding of tijdperk.
Audiobewerking en monitoring
Bij het geluid in de postproduction gaat het eveneens om het automatiseren en optimaliseren van workflows, verbetering van de kwaliteit en het generen van extra audiomateriaal. Daarnaast ook weer een aanmerkelijk besparing op de productiekosten. Het editen van audio is een tijdrovend en nauwgezet proces. Een waar ambacht met een scherp oor, handmatige inzet en ervaring plus intuïtief vakgevoel. Videohobbyisten vinden dat vaak maar moeilijk.
Valt dat door AI te vervangen? Tot op zekere hoogte ronduit: ja! Het gaat daarbij met name om: Het automatiseren van veel voorkomende repetitieve taken. En het analyseren van de audiocontent. Zo kunnen AI-algoritmen audiotracks analyseren op ongewenste ruis en niveaus te balanceren. Noise verwijderen, bewerkingen voorstellen het volume aanpassen op maat en smaak, het kan allemaal met daarop getrainde algoritmen. Dit versnelt niet alleen het montageproces, maar stelt de makers van soundtracks in staat zich te richten op de creatievere aspecten van hun werk, zoals geluidsontwerp en mixen.
Daarnaast het verbeteren van (heldere) dialogen. Duidelijke en scherpe dialogen zijn cruciaal voor elk audiovisueel project. Een kolfje naar de hand van kunstmatige intelligentie. AI-gedreven tools die verbeteren de dialooghelderheid aanzienlijk door spraak van achtergrondgeluid te isoleren en geavanceerde ruisonderdrukking toe te passen. Zoals gezegd weten AI-gereedschappen raad met het automatisch aanpassen van het volume op de dialoogsporen en daarmee consistente niveaus gedurende het hele project te garanderen. Elk woord hoor je echt duidelijk hetgeen de luisterervaring voor het publiek doet toenemen. Klank en stem naar keuze. Het synchroniseren van audio met video vormt een cruciaal onderdeel van de postproductie. AI-gestuurde tools zorgen voor automatische afstemming op de bijbehorende visuele elementen. Met name bij dialogen, geluidseffecten en muziek. Dat zorgt voor een perfecte timing en synchronisatie. Een dergelijk niveau van precisie is vooral belangrijk voor spraak oppoetsen en projecten met complexe audiovisuele interacties, zoals muziekvideo’s, commercials en films.
Spraak oppoetsen en ADR
Het bewerken van dialogen in een videoproductie vormt een belangrijk AI-item. Het gaat daarbij om vier verschillende zaken.
1. Het oppoetsen van spraak op versprekingen, ontbrekende letters of woorden en een helder volume. Allerlei gedoe met het knippen, plakken en verplaatsen van gesproken woorden hiermee grotendeels tot het verleden. Als voorbeeld Audio Enhancement bij Adobe Premiere. Dat doet voice-overs opschonen, achtergrondgeluid en ruis verwijderen plus een meer natuurlijke klank aanbrengen.
2. Het oplossen van problemen met (lip-)synchronisatie en duur.
3. Het achteraf toevoegen van commentaren en dialogen. Bijvoorbeeld met de spraaksynthese-software Elevenlabs. Typ de Nederlandse tekst in en Elevenlaps maakt er vloeiende spraak met een gekozen stem (voice-bibliotheek) van.
4. Het totaal vervangen van de dialogen in de videofilm. Dit noemt men ADR (Automatische Dialog Replacement). ADR vindt zijn toepassing bij het achteraf in de videofilm plaatsen van lipsynchrone natuurlijke dialogen in studiokwaliteit. Klinkt veel beter dan opgenomen op de filmset zelf mits je het goed doet. En daar helpt AI flink bij. Dan is het echt een gepolijste dialoog.
Andere vormen van ADR met behulp van AI zijn het omzetten naar een andere taal, de verhaalvorm wijzigen, lokalisatie en het naadloos laten aansluiten van nieuw audiomateriaal op de al bestaande visuele content. NLE-suites zoals Davinci Resolve Studio (met Fairlight) hebben ADR aan boord. Je kunt ook losse software kopen. Er wordt gesproken van visuele ADR wanneer je een dialoog na productie moet veranderen. Kortom: Vervang dialoog terwijl de beelduitvoering behouden blijft. Visuele ADR is ideaal voor herschrijvingen, duidelijkheid verbeteren, compliance, lokalisatie of onverwachte last-minute updates. Dat gaat ongekend ver. AI-ondersteunde audio-postproduction koppelt heel realistisch nieuwe dialogen aan de originele gezichtsuitdrukking van de acteur. Dus geen cutaways en green screen pickups meer nodig. Ronduit schone, natuurlijke montages die aanvoelen alsof ze zo zijn opgenomen plus een flinke kostenbesparing.
Geluidsontwerp en realtime mixen
Het geluidsontwerp en de soundscape plukken hun vruchten van AI-kracht. Dankzij het machineleren krijgt kunstmatige geluidsintelligentie het toevoegen van diepte en emotie aan audiovisuele projecten onder de knie. Zelfs meerdere audioballetjes opgooien om te horen welk ontwerp het beste past.
Machine learning-algoritmen analyseren de context van een scène en stellen passende geluidseffecten voor. Desgewenst het generen van geheel nieuwe geluiden die optimaal passen bij de visuele elementen. Idem bij realistische geluidseffecten en omgevingsgeluiden genereren. Alle kansen om te experimenteren met nieuwe ideeën en de grenzen van creativiteit te verleggen. Het realtime audiomixen krijgt een flinke boost met AI-tools. Dit proces is arbeidsintensief, complex van aard en er mag eigenlijk niets misgaan. De kunstmatige intelligente audiomix voert niet alleen een groot aantal handelingen in deze automatisch uit, maar doet tevens een vergaande geluidsanalyse. Ondermeer op het gebied van realtime aanpassingen maken bij volumeniveaus, EQ en effecten. Het resultaat is een gebalanceerd en gepolijst eindproduct. De geluidsmensen kunnen naar hartenlust experimenteren met verschillende mixinstellingen om het perfecte geluid te bereiken.
AI heeft een complete revolutie bij de videomontage en nabewerking veroorzaakt. Fix it in the post is momenteel daadwerkelijk slim geworden. Niet alleen bij het smart editen, het versnellen van renderprocessen, repetitieve taken uit handen nemen, databasesystemen met intelligent zoeken, het omzetten van teksten en spraak, beeld- en geluidcorrecties plus retouche maar ook bij storytelling, het creëren van veel creatieve ruimte, lokalisatie en groepswerk in de Cloud. Niet allemaal maar eng of onnodig maar juist een welkome hulp bij de NLE en postproduction.
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