Het model

De Antigravity A1 is een plastic model met vier rotorarmen. Je kunt de poten in willekeurige volgorde uitvouwen zonder tegen elkaar aan te lopen. Er is geen gimbal maar een 360-graden camerasysteem bestaande uit twee lenzen: één naar boven en één naar beneden. Zij zijn gemonteerd op een dempend element. Helemaal vooraan zitten twee optische botsingssensoren en die werken uitstekend. Aan de onderzijde vind je de landingssensoren.

Voor de besturing is er naar keuze een gripcontroller of de Vision goggles. De gamecontroller werkt met zwaaien. gesture control, zonder pookjes. De aard van de afstandsbediening is van point-to-fly motion control aard. Dat maakt het vliegen met de Antigravity A1 zo intuïtief als mogelijk. De VR-bril met dubbele 1-inch Micro-OLED (2560 x 2560) schermen gebruikt bewegingssensoren zodat de droneploot/cameraman om zich heen kan kijken. In de praktijk de hele wereld vanuit het perspectief van de drone zien. Hij of zij hoeft daar helemaal niet over na te denken. De 360-cameratechnologie maakt bijna onzichtbare stiksels. Eenzelfde eigenschap als de Insta360 camera toepast. De accuduur van de bril is redelijk tot goed. De systeemcomponenten de drone, headset en controller communiceren zonder storingen draadloos met elkaar. Wel eerst opladen natuurlijk. Er is een dockingstation. Hiermee zijn tot drie batterijen tegelijk aan te sluiten. Een bovenaan heb je een klein display dat het exacte percentage van elke batterij aangeeft. Volledig uitgeklapt meet de Antigravity A1 308,6 x 382,3 x 89,2 mm en ingeklapt 141,3 x 96,2 x 81,4 mm.