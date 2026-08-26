Een drone met een 360 graden-view aan boord brengt letterlijk alles onder en boven de camera rondom in beeld. Dat geeft bij video een meeslepend immersive effect. Daarbij ontstaat enorm veel beeldinformatie en dan heb je best wel 8K nodig. De Antigravity A1 360 graden 8K drone biedt tevens een unieke vliegervaring. Dankzij FreeMotion-technologie in combinatie met de Vision-goggles-bril en een Grip-controller kunnen piloten in één richting vliegen terwijl ze in een andere richting kijken. En met behulp van hoofdtrackingfunctie kan je als de dronefilmer jouw perspectief wijzigen tijdens de vlucht of later bij de postproduction.
De Antigravity A1 is een nieuw merk met baanbrekende technologie aan boord. Die drone- en cameratechniek komt niet uit de lucht vallen. Er bestaat een nauwe samenwerking met Insta360. Volgens Antigravity is de A1 360 graden 8K ontwikkelt voor een brede creatieve doelgroep van videomakers en fotografen die nieuwe invalshoeken zoeken in luchtfotografie, videografie en storytelling. De ingebouwde camera schiet 8K 360° opnamen met behulp van dubbele fisheye-lenzen (boven en onder). Beide objectieven leggen elk perspectief vast terwijl de drone zelf onzichtbaar blijft. En de resolutie van de bril is tweemaal 2560 x 2560 pixels. De bediening is intuïtief en de beeldopname meeslepend. Zowel hobbyisten als professionals kunnen ermee aan de slag. Dankzij het lichte ontwerp en de ingebouwde veiligheidsfuncties voldoet de drone aan de meeste regelgeving.
Het model
De Antigravity A1 is een plastic model met vier rotorarmen. Je kunt de poten in willekeurige volgorde uitvouwen zonder tegen elkaar aan te lopen. Er is geen gimbal maar een 360-graden camerasysteem bestaande uit twee lenzen: één naar boven en één naar beneden. Zij zijn gemonteerd op een dempend element. Helemaal vooraan zitten twee optische botsingssensoren en die werken uitstekend. Aan de onderzijde vind je de landingssensoren.
Voor de besturing is er naar keuze een gripcontroller of de Vision goggles. De gamecontroller werkt met zwaaien. gesture control, zonder pookjes. De aard van de afstandsbediening is van point-to-fly motion control aard. Dat maakt het vliegen met de Antigravity A1 zo intuïtief als mogelijk. De VR-bril met dubbele 1-inch Micro-OLED (2560 x 2560) schermen gebruikt bewegingssensoren zodat de droneploot/cameraman om zich heen kan kijken. In de praktijk de hele wereld vanuit het perspectief van de drone zien. Hij of zij hoeft daar helemaal niet over na te denken. De 360-cameratechnologie maakt bijna onzichtbare stiksels. Eenzelfde eigenschap als de Insta360 camera toepast. De accuduur van de bril is redelijk tot goed. De systeemcomponenten de drone, headset en controller communiceren zonder storingen draadloos met elkaar. Wel eerst opladen natuurlijk. Er is een dockingstation. Hiermee zijn tot drie batterijen tegelijk aan te sluiten. Een bovenaan heb je een klein display dat het exacte percentage van elke batterij aangeeft. Volledig uitgeklapt meet de Antigravity A1 308,6 x 382,3 x 89,2 mm en ingeklapt 141,3 x 96,2 x 81,4 mm.
Meeslepende FPV-drone
Het vliegen met de Antigravity A1 360 graden 8K is een unieke meeslepende en onderdompelende ervaring. Een dergelijke overweldigende immersive en heel plezierig vliegervaring hebben wij bij middenklasse drones voor video- en foto eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. Het gaat bij deze drone om een eerstepersoonsperspectief (FPV) in combinatie met een geavanceerde VR-bril. Drones met First-Person View laten je ‘in de cockpit zitten’ door een goggles te dragen en door de camera aan de voorkant mee te kijken. Daarmee is het gemakkelijk om imposante stunts en een heel genre van video’s van in- en uitgaan te vliegen.
De slogan ‘Fly first, Frame later’ is inderdaad waar. De drone vliegende video/fotograaf kan geheel opgaan in de compositie en het maken van beelden. Alles wordt gewoon vastgelegd wat er om hem of haar heen gebeurt. Dan kan je de geschoten content later nabewerken. Ook met objectracking. De app Insta360 Studio biedt daartoe tal van mogelijkheden. Hetzelfde geldt ook voor mede op drone-georiënteerde montagesoftware. Inclusief functies zoals object tracking. Aardig is de mogelijkheid om schermopnamen te maken via de microSD-kaart in de goggles-bril. Tevens nemen de goggles tijdens de screen-recording ook audio op.
De drie gebruikersbundels
De drone vliegende video- of fotograaf kan kiezen uit drie voor hem of haar toepassende gebruikersbundels: De A1 Standard-bundel is een compleet pakket voor beginners en bevat onder andere: de A1-drone, Vision-goggles, de Grip Motion Controller, 1 Flight batterij en een set van 4 reservepropellers.
De A1 Explorer-bundel voegt hieraan toe: 3 extra Flight accu’s, 1 oplaadhub, een extra set reservepropellers en een praktische slingbag voor transport.
De A1 Infinity-bundel bevat alles uit de Standard-bundel, plus 3 High-Capacity Flight batterijen (voor een langere vliegtijd) en een Quick Reader. Deze sluit je direct aan op de camera via USB-C en maakt snelle overdracht mogelijk naar Android-telefoons, iPhones, tablets of computers. Dit zonder wifi of extra batterijverbruik. De Quick Reader ondersteunt USB 3.0-snelheden en heeft een microSD-kaartsleuf voor extra opslag.
Vluchtgegevens
De maximale snelheid is 57,6 km/u, maximale afstand bedraagt 6 km en de maximale hoogte 300 meter (400 meter met High-Capacity accu). Het gewicht van slechts 249 gram met de standaard accu heeft geen dronebrevet onnodig. Er is wel een exploitantenvergunning vereist als je de zwaardere High Capacity batterij, in totaal dan 291 gram, inzet. De standaard-accu biedt circa 16-18 minuten vluchttijd alvorens de drone automatisch terugkeert.
Houdt er wel rekening mee dat een lichte drone windgevoelig kan zijn. Nu zal de Antigravity A1 dat in de praktijk goed automatisch corrigeren doch ga er zeker niet bij storm mee op pad.
De stabiliteit en het vliegen langs en tussendoor objecten overtuigt. Voor een belangrijk deel al (AI-)automatisch en de piloot hoeft niet vaak in te grijpen.
Video en foto
Dat de Antigravity A1 over twee 1/1,28 beeldsensoren beschikt valt goed te merken. Daarmee schiet je prima video en foto. Ook bij matig tot weinig licht. Het ziet er allemaal scherp, helder, plezierig contrastrijk, natuurlijk gekleurd en van een breed dynamisch bereik uit. De maximale videoresolutie bedraagt 8K (7680 x 3840 pixels) op 30 fps. Dat geeft een prima beeld mits er geen te snelle bewegingen zijn. N.B.: De 8K is samengesteld uit tweemaal 4K. Bij 5,6K stijgt de beeldsnelheid naar 60 fps. En op 4K (3840 x 1920 pixels) tot 120 fps. Er zijn diverse voorgeprogrammeerde vluchtmodi beschikbaar zoals Cinematic, Normal en Sport Orbit, Spiral Ascend, Comet, Antigravity Line, Fly Away en Ascend. De tracking werkt naar behoren. Het geluid is best goed voor een drone dankzij de microfoontechniek van de Insta360 camera..
Bij de fotografie is er onder andere keuze uit 7680 x 3840 en 10496 x 5248 pixels, 55MP resolutie. Dat ziet er lang niet gek uit. Maar het blijft opletten met de immense hoeveelheid beeldinformatie die de camera met 360 graden vastlegt. Dan bereikt 8K toch echt wel zijn grenzen. Hoe dichter de drone bij het onderwerp kan komen des te beter de beeldkwaliteit. Digitaal inzoomen kan doch dan loopt de beeldkwaliteit wel terug. De twee lenzen in de Antigravity A1 lijken op die in de Insta 360 X5 en zijn verwisselbaar bij beschadiging. De drone zelf is grotendeels helemaal niet zichtbaar in de geschoten beelden.
Veiligheid en zorg eerst
Met de vliegveiligheid zit het wel snor. De Return-to-home zorgt voor een veilige thuiskomst bij voorkeur op een speciaal landingsplatform, Botsingen met objecten of levende wezens vermijdt de Antigravity middels obstakeldetectie aan de voor- en onderzijde. En mocht de drone onderweg overbelast raken dan landt het toestel automatisch.
Antigravity A1 Care biedt uitgebreide aanvullende bescherming. Schade door ongelukken, water, flyaways of normale slijtage zijn gedekt. Kies tussen Antigravity Care voor 1 of 2 jaar. Je maakt dan aanspraak op maximaal vier vervangingen, gratis retourzendingen en voorrang bij erkende servicecentra. Dankzij wereldwijde garantie en tot 85% korting op vervanging vlieg je met een gerust hart. Voorwaarde is dat je je Antigravity Care binnen 48 uur na registratie van je drone activeert.
Praktijk
De Antigravity A1 360 graden op 8K is de eerste drone met deze specificaties op de hobbymarkt. Een drone die boven verwachting presteert en een genot is om mee te vliegen. Wij konden tijdens een testsessie voor een elektronicaketen kort meekijken en waren dik onder de indruk. Alle componenten koppelen snel via de app. De bediening valt door onervaren dronepiloten relatief snel te leren. Dankzij beeldhoek van 360-graden kijk je in alle richtingen tegelijk. En met reframing kan één vlucht de videograaf misschien twee of drie verschillende camerahoeken vanuit hetzelfde fragment bieden. Lekker flexibel bij de productie. De VR-bril kan comfortabel genoemd worden en draagt licht. Omstanders kunnen via de schermpjes beperkt meekijken. De goggles werken een stuk gemakkelijker dan steeds weer op een smartphone moeten kijken.
Zoals gezegd is de vliegervaring uniek en overweldigend plus eenvoudiger dan bij menig andere drone. Met slechts een paar knoppen en een schuifregelaar stijgt de Antigravity A1 al op en dan is het genieten met wijzen, de ‘trekker overhalen’ en gewoon gaan.
Tot slot
Kortom een geslaagde combinatie van een hoogwaardige FPV-drone en goede 360 graden-camera waarmee je grootse immersive videoproducties kunt maken of fotograferen. De prijs is stevig voor een hobbydrone maar je krijgt relatief veel vliegplezier, flexibele creativiteit en beeldwaar voor jouw geld.
Prijzen & Info
Antigravity A1 basisset € 1.399,-
Transcontinenta, www.transcontinenta.nl
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