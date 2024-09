Weer een nieuw smart tv-platform: Whale OS

Naast onder meer Tizen van Samsung, webOS van LG, Google TV van Google en Titan OS van Philips krijgen we binnenkort het nieuwe Whale OS smart tv-platform. De eerste tv-apparaten met Whale OS worden in de eerste helft van 2025 gelanceerd, aldus het bedrijf erachter, Whale TV. Whale TV wilde nog niet zeggen op welke apparaten Whale OS zal verschijnen, aangezien het aan tv-fabrikanten is om specifieke modellen aan te kondigen die zijn gebouwd op het gelicentieerde Whale OS.

Whale OS is niet geheel nieuw. Het platform bestond al onder de naam Zeasn. Tv-fabrikanten kunnen deze software al jaren onder licentie gebruiken en onder eigen naam op de markt brengen. Onder meer Philips deed dit eerder, met Saphi OS, dat inmiddels vervangen is voor Titan OS. Whale TV heeft meer dan 400 tv-merken als partners en beweert dat het besturingssysteem momenteel op meer dan 41 miljoen actieve tv’s beschikbaar is. Hieronder vallen modellen van Philips, Sharp, TCL en JVC.

Zeasn verandert nu van naam in Whale OS en het systeem zal ook onder die naam op de markt worden gebracht voor consumenten. De versie in de tv-apparaten van volgend jaar zal Whale OS 10 zijn. Het smart tv-platform is gebaseerd op Linux en kan content van apps zoals Netflix en Prime Video weergeven. Daarnaast heeft het een sectie met toegang tot gratis, advertentie-ondersteunde tv-kanalen, vergelijkbaar met Pluto TV of Samsung TV Plus. Een spraakassistent, aangestuurd door ChatGPT, kan helpen content te vinden.