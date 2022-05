Wat is het verschil tussen de LG C24, C25 en C26 oled tv’s?

LG heeft onlangs weer een groot aantal oled-televisies op de Nederlandse en Belgische markt gebracht, maar om het je iets moeilijker te maken het juiste model te kiezen zien we ook in series verschillende modellen terug. Dan hebben we het niet over verschillende formaten, maar verschillende kleuren en functies. Met name de C-serie is iets ingewikkelder geworden, want je kunt kiezen uit de C24, C25 en C26. Wat zijn de verschillen?