Testpanel: wil jij de nieuwste LG G1-serie oled tv zelf thuis testen?

LG G1-serie oled-tv

De G1-serie van LG is de vlaggenschipserie op het gebied van 4K oled-televisies. Deze modellen zijn zeer dun en kunnen strak tegen de muur gemonteerd worden dankzij de meegeleverde muurbeugel. Zet je hem liever op een kast? Ook daarvoor is een voet beschikbaar. Daarnaast biedt de G1-serie de nieuwe techniek van LG, genaamd OLED EVO. Dit is een combinatie van een specifiek paneel voor de G1-serie en de Alpha 9 Gen 4 processor, waarmee een hogere helderheid gehaald wordt.

Verder beschikken deze modellen onder meer over HDMI 2.1-poorten, de nieuwste versie van het webOS besturingssysteem, volledige HDR-ondersteuning (inclusief Dolby Vision), de Alpha 9 Gen 4 processor met AI en ondersteuning voor WiSA. Voor de gamers onder ons is er een Game Optimizer aanwezig, plus ondersteuning voor VRR, FreeSync, G-Sync en HGiG. Tot slot is er ondersteuning voor Apple AirPlay 2 met HomeKit, bluetooth en Alexa. De tv’s worden bediend met de nieuwe Magic Remote.

FWD Testpanel: Wij zijn op zoek naar jou!

FWD biedt je samen met LG de kans om de 65-inch LG OLED65G1RLA oled-tv thuis te testen. Wil jij deze premium 4K-televisie drie weken thuis op de kast hebben staan of aan de muur hebben hangen? Lees dan hieronder de voorwaarden en meld jezelf snel aan.

Naar wie zijn wij op zoek? Wij zoeken vier gezinnen of koppels die de LG OLED65G1RLA oled-tv voor een periode van drie tot vier weken willen ervaren en deze ervaringen na de testperiode met ons willen delen. Je mag je als gezin of als koppel aanmelden. We zoeken echter wel gezinnen en koppels die zowel films en series kijken als games spelen op een spelconsole. We lezen dan ook graag terug hoe de kinderen of volwassenen het spelen van hun favoriete games ervaren hebben.

We vragen je de LG OLED65G1RLA op verschillende onderdelen te ervaren en testen; beeldkwaliteit, smart tv-mogelijkheden en gaming. Als jij met jouw gezin of partner met deze drie onderdelen van de LG oled-tv wel uit de voeten kan, dan zien we je aanmelding graag tegemoet. De vier deelnemende koppels of gezinnen krijgen van ons een audiopakket bestaande uit twee in-ears cadeau!

Voorwaarden;

Je bent in de periode van 1 juli t/m 30 juli of 1 augustus t/m 3 september drie tot vier weken aaneengesloten beschikbaar om thuis de tv te ervaren

Uiterlijk 5 september levert elk gezin of koppel een geschreven review aan

Aanmelden kan alleen als gezin of als koppel

FWD stuurt je een reviewdocument met belangrijke aandachtspunten en een richtlijn om je ervaringen voor ons op papier te zetten

FWD zal per gezin of koppel de ervaringen redigeren en publiceren in een artikel

Elk gezin of koppel levert naast geschreven ervaringen ook een aantal foto’s in hoge resolutie aan

Aanmelden is alleen mogelijk als je woonachtig bent in Nederland of België en 18 jaar of ouder bent

De 65-inch tv wordt geleverd met standaard voet voor plaatsing op een kast. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing

Meld je aan

Wil jij als gezin of als koppel deze LG oled-tv testen? Meld je dan aan via onderstaand actieformulier. Je kunt je aanmelden tot 19 juni 17.00. Op 21 juni maken we de deelnemers bekend.