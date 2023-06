TCL toont prototype oled-display dat opvouwt tot een tafel

Tijdens de SID Display Week 2023 in Los Angeles toonde TCL diverse oled tv-prototypen die tonen wat we in de toekomst van de techniek kunnen verwachten. Het Chinese bedrijf focust zich daarbij op de inkjet printing-technologie waarmee oled-schermen zeer dun en flexibel gemaakt kunnen worden.

Eén van de prototypen is een 65-inch oled-display met een resolutie van 8K. Het scherm is flinterdun en kan opgevouwen worden tot een tafel. In onderstaande video wordt het scherm in werking getoond. Ook is te zien dat TCL een 14-inch oled-scherm gemaakt heeft dat oprolbaar is. Dit scherm is met name bedoeld voor in laptops en andere mobiele apparaten.

TCL werkte eerder samen met andere fabrikanten, waaronder Sony, voor de ontwikkeling van de inkjet printing-technologie. JOLED, de joint venture die hieruit ontstond, vroeg vorig jaar het faillissement aan. TCL wil de ontwikkeling nu zelf voortzetten en verwacht dit jaar al op kleine schaal oled-schermen middels deze techniek te kunnen produceren.