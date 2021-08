Samsung heeft deze week onthuld dat het televisies die gestolen zijn op afstand volledig kan blokkeren. De functie heeft de naam ‘Television Block Function’ meegekregen en is onlangs ingezet tijdens een grootschalige diefstal in Zuid-Afrika. Hier werden uit een warenhuis van de fabrikant zelf tal van Samsung-toestellen gestolen. Toen de diefstal aan het licht kwam heeft Samsung de tv’s direct geblokkeerd waardoor ze onbruikbaar worden.

De nieuwe functie is te vinden op alle televisies van Samsung en zorgt er volgens de fabrikant zelf voor dat televisies alleen door de rechtmatige eigenaar gebruikt kunnen worden. Het is echter niet duidelijk of Samsung alleen bij grootschalige diefstal tv’s gaat blokkeren of dat ook achter individuele gevallen aangegaan wordt. In dat laatste geval zou je bij diefstal Samsung kunnen benaderen om je televisie te laten blokkeren.

Om de functie te gebruiken heeft Samsung twee dingen nodig: het serienummer van de betreffende televisie en een aankoopbewijs waarop staat wie de rechtmatige eigenaar is. Zodra de gestolen televisie verbinding probeert te maken met het internet wordt het serienummer gespot en vergeleken met de gekoppelde informatie op de servers van Samsung. Zodra hier een probleem ontdekt wordt kan de tv automatisch geblokkeerd worden. Mocht er per ongeluk een televisie geblokkeerd worden dan kun je het aankoopbewijs naar Samsung sturen, waarna de blokkade ongedaan gemaakt wordt.