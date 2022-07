Samsung en LG stoppen gesprekken: geen goedkopere Samsung oled tv’s

Samsung heeft begin dit jaar de S95B QD-oled-televisie aangekondigd. Dit model wordt door Samsung zelf geproduceerd en valt in het hogere segment. Dat smaakt echter naar meer, als we de berichten mogen geloven. Eerder verscheen namelijk al het gerucht dat Samsung een samenwerking met LG Display zoekt voor de levering van oled-panelen. Samsung zou hiermee het oled-assortiment verder willen uitbreiden. Onlangs verscheen zelfs het bericht dat Samsung dit jaar nog oled-panelen van LG Display zou gaan afnemen.

Toch lijken alle gesprekken nu voor niets geweest, want tijdens LG Display’s Q2 2022 earnings conference call maakte het bedrijf bekend dat Samsung graag panelen wilde afnemen en dat de gesprekken goed vorderden, maar dat nu de beslissing genomen is de gesprekken voorlopig te staken.

Our new client (Samsung Electronics) had sought to use our OLED panels. While there had been some progress, the process has come to a halt at the moment.