Review: Xgimi Aura – Ultra HD DLP-projector met LED lichtbron

Xgimi Aura – Plaatsing

UST-projectoren plaats je net voor de wand, en met zijn 0,233 projectieverhouding levert de Aura een 100 inch-beeld als hij op 21 cm van de muur staat. Dat is gerekend van de achterzijde van de projector, de voorzijde staat dan op 61 cm van de muur. De projector kan focussen tussen 11 cm van de muur (80 inch beeld) tot 44 cm van de muur (150 inch beeld).

Xgimi verraste ons vorig jaar met een zeer slimme draagbare projector die zichzelf volledig automatisch uitlijnde. Op de Aura, die natuurlijk bedoeld is voor een vaste opstelling, ontbreken al die opties. De focus is gemotoriseerd, en die stel je eenvoudig bij met behulp van de remote. Maar er is dus geen autokeystone of andere functie die je helpt bij het opstellen.

De lens van de Aura levert een prima focus. De chromatische aberratie, een probleem dat we bij de meeste UST-projectoren zien, is zeer beperkt en na instellen is de focus bijna perfect. Wie centraal in beeld geen enkele fout wil, moet wel tolereren dat de bovenste 10% van het beeld licht uit focus zijn, maar na wat zoeken vonden we een prima compromis dat perfect aanvaardbaar was.

Ook trapeziumvervorming moet je manueel wegwerken. Het zij door de projector voorzichtig te verplaatsen, of je kan uiteindelijk naar de vierpunts- of achtpunts-correctie grijpen in het menu. We kregen de projector met wat geduld correct geplaatst zonder de keystonecorrectie te gebruiken. Hou er in elk geval rekening meer dat UST-projectie niet alleen voordelen maar ook nadelen heeft.

In de standaard lampmodes vonden we de projector ook vrij stil, in elk geval stil genoeg om niet storend te zijn. Enkel in de ‘prestatie’ lampmode is het geluid wat prominenter, maar nog steeds aanvaardbaar.