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Mercedes en Sennheiser lanceren headset

31 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
Marcedes headset

Op de Gamescom-beurs in Keulen onthulden Sennheiser en Mercedes een gaming-headset. Deze HD 620 Mercedes-AMG Edition is het eerste product van velen die het tweetal samen gaan uitbrengen, luidt het. De koptelefoon heeft een opvallend zwart en rood design en uiteraard een AMG-logo op de hoofdband.

hoofdtelefoon Mercedes
De HD 620 Mercedes-AMG Edition gebruikt een bestaand koptelefoonchassis van Sennheiser en is technisch gebaseerd op de HD 620S. Het gaat dus om een gesloten model dat omgevingsgeluid buitenhoudt en gamers focus op de audio laat houden. Met het model, dat voorzien is van de HD 500 BAM-boommicrofoon, mikken Sennheiser en Mercedes op gamers, streamers en specifiek simracers. De HD 620 Mercedes-AMG Edition is vanaf november 2026 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399 euro.

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