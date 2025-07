Review: Yaber T1 Pro – draagbare projector

Yaber T1 Pro - Plaatsing

De T1 pro beschikt over een lens met projectieverhouding 1,18. De minimumafstand tot de muur is 1,07m, voor een 60 inch beeld heb je 1,57m nodig, voor een 80 inch beeld 2,07m. Zoals het een draagbare projector past, is de T1 Pro uitgerust met een autofocus/keystone systeem. Dat heeft iets meer tijd nodig dan we gewend zijn, en het is ook iets beperkter dan dat van concurrenten. Zo moet je het toestel echt wel op minimaal een meter van de muur plaatsen, want onder die afstand kon de Yaber niet focussen. De focus was niet altijd perfect, het toestel biedt je na een autofocus altijd de optie om manueel wat te corrigeren. De lens is degelijk, we zagen wat minimale afwijkingen in rechterbovenhoek en onderaan, maar geen zaken die ernstig storen.

De autokeystone corrigeert netjes de trapeziumvorm van het beeld als de projector niet recht voor het scherm staat, maar ook hier leek het bereik van wat kleiner dan we gewend zijn. Via de 4-punts correctie was het wel mogelijk om wat grotere hoeken te compenseren. De projector beschikt over een digitale zoom, daarmee kan je uitzoomen (het beeld verkleinen), Intelligent Screen Alignment en Auto Obstacle Avoidance. Hou er in elk geval rekening mee dat extreme correcties ook relatief veel beelddetail kosten.

De projector kan vanuit de ingeklapte toestand 180° gedraaid worden, zodat het ook mogelijk is om op het plafond te projecteren. Onderaan de voet is een schroefaansluiting voorzien voor een statief. Het ventilatorgeluid is duidelijk hoorbaar, als een gezoem op de achtergrond, maar echt storend is het niet.