Draagbare projectors voor in huis: waar moet je aan denken?

De basis: waar begin je?

Voordat we ons verdiepen in specificaties, is het cruciaal om een paar basisvragen te beantwoorden. Je antwoorden hierop bepalen grotendeels welke projector voor jou de juiste is. De eerste en belangrijkste vraag is: waar en hoe ga je hem gebruiken? Je gebruiksscenario is de belangrijkste wegwijzer. Voor de ultieme filmervaring in de woonkamer kies je een 4K-model.

Vervolgens kijk je naar de ruimte zelf. Heb je een grote, lege, witte muur? Dan kun je direct aan de slag. Een projector biedt namelijk een flexibele schermgrootte; een beeld van 100 tot 130 inch is voor de meeste woonkamers een mooie upgrade. Houd echter rekening met de grootste vijand van projectie: omgevingslicht. Een lichte kamer vraagt om flink wat verduistering.

Voor de beste beeldkwaliteit in een niet-volledig donkere ruimte is een speciaal ALR-scherm (Ambient Light Rejecting) een goede investering. Dit type scherm absorbeert licht van boven en de zijkanten, en reflecteert alleen het licht van de projector, wat resulteert in een helderder en contrastrijker beeld. Dan hoef je dus niet altijd de gordijnen te sluiten overdag.