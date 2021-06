Anker Innovations komt met Full HD Nebula Vega Portable beamer

Anker Innovations benadrukt de uitstekende helderheid van deze beamer. De geavanceerde projectietechnologie van HDR10 en 500 ANSI-lumen moet zorgen voor een hoge helderheid voor films en series in Full HD. De Nebula Vega Portable is uitgerust met ultra-fast autofocus. Dit moet ervoor zorgen dat je altijd van scherp beeld geniet. Voor extra stabiliteit is de beamer uitgerust met een ingebouwde standaard. De portable beamer beschikt over twee luidsprekers met een uitgangsvermogen van 4W Dolby Digital Plus. Dit moet zorgen voor een diep stereogeluid.

De Nebula Vega Portable van Anker Innovations beschikt over Android TV 9.0. Zo heb je de beschikking over meer dan 5.000 verschillende apps waaronder YouTube en Hulu. Voor wie dat wil bestaat er ook een mogelijkheid om te casten vanaf je eigen smartphone. Een volle accu zorgt voor drie uur lang video’s kijken voordat je meer moet opladen. Dat maakt dit model volgens Anker Innovations ideaal om het EK Voetbal binnenkort te kijken, waar je maar wilt. Of dat nu in de tuin op een groot doek of binnen op een witte muur is.

Prijs en beschikbaarheid

Je moet nog even een paar dagen wachten om de Nebula Vega Portable van Anker Innovations aan te schaffen. De portable beamer verschijnt op 8 juni. De verkoopadviesprijs is 649 euro.

Advertentie

Lees meer over Anker.