Panasonic toont dunne oled tv die aan een draad hangt

Panasonic had weinig nieuws te melden op IFA, maar de Japanse fabrikant toonde wel de mogelijkheden in de toekomst. Zo had Panasonic een zeer dunne oled-televisie meegenomen die flexibel te plaatsen is. Het 55-inch model weegt maar 10 kilogram en komt met een aparte box waarop alle aansluitingen te vinden zijn.

Deze box communiceert draadloos met de televisie, waar alleen een dunne kabel voor de stroom naartoe loopt. Achterop het toestel is een dunne draad bevestigd waarmee het scherm als een schilderij tegen de muur gehangen kan worden. Het beeldsignaal wordt via WiFi in maximaal 4k-resolutie naar het scherm gestuurd, maar op het scherm zelf zijn ook nog twee hdmi-poorten en twee usb-poorten te vinden.

Of en wanneer deze slanke oled-televisie uitgebracht wordt is nog niet bekend.