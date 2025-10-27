Optoma lanceert de UHZ58LV 4K UHD dual laser home entertainment-projector

De 4K UHZ58LV projector met ondersteuning voor HDR10+ en met PureEngine Ultra-technologie zorgt volgens Optoma voor verbluffende beelden en ongeëvenaarde helderheid en kleurnauwkeurigheid. Dankzij HDR10+ heb je een verbluffende beeldkwaliteit met verbeterd dynamisch bereik en kleurprecisie. Dit zorgt voor meer details en diepte. Goed om te weten is dat deze projector ook ondersteuning biedt voor Dolby Vision. De Optoma UHZ58LV is voorzien van Dual Laser-technologie wat zorgt voor een kleurnauwkeurigheid van 95% DCI-P3 en samen met de 4K-resolutie moet zorgen voor een betrouwbare bioscoopervaring. PureEngine Ultra zorgt volgens Optoma voor verbluffende beelden met zorgvuldig gekalibreerde kleuren, verbeterd contrast en meer details die zichtbaar gemaakt worden.

De Optoma UHZ58LV is ontworpen voor flexibiliteit en is ook gemakkelijk zelf te installeren. Je kunt deze projector aan iedere ruimte aanpassen met 1,6x zoom, lensverschuiving en 360-gradenprojectie. De helderheid van 3000 lumen moet voor een levendige beeldkwaliteit zorgen in iedere omstandigheid. De speciale Filmmaker-modus zorgt ervoor dat content precies zo weergegeven wordt als de maker het bedoeld heeft door de originele framesnelheid, beeldverhouding en kleurinstellingen te behouden. De project ondersteunt verder Dolby Atmos passthrough en is eArc-compatibel. Gamers zullen volgens Optoma de lage inputlag van 8.5 ms (bij 1080p/240Hz) waarderen.

Prijs en beschikbaarheid

De Optoma UHZ58LV is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.999 euro.