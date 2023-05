Google stopt met ondersteuning originele Chromecast uit 2013

Heb je nog een originele Chromecast uit 2013 liggen? De kans is niet zo groot, want pas bij de tweede generatie begon de populariteit echt toe te nemen. De originele Chromecast zag eruit als een veredelde usb-stick. Een soort sleutel voor in je televisie. Dit in tegenstelling tot de tweede generatie waar de ronde puck middels een korte kabel aan je tv hangt. Tot op heden kreeg de originele Chromecast nog altijd software-updates en was dit model nog altijd te gebruiken. Google stopt echter met de ondersteuning van het originele model en waarschuwt dat de prestaties vanaf nu ook af kunnen nemen.

De laatste update dateert volgens 9to5Google van november 2022. Versie 1.36.159268 loste een aantal bugs op en voerde enkele verbeteringen door. Daarvoor duurde het ook al een aantal jaren tot de vorige update. Het bedrijf beloofde in 2019 dat de originele Chromecast geen grotere updates meer zou krijgen, maar lanceerde in 2022 dus alsnog een update. Dat blijkt nu dus de laatste update te zijn geweest. Alhoewel het product voorlopig nog wel blijft werken kan het zomaar gedaan zijn zonder software- en beveiligingsupdates. Google brengt zelf het volgende naar buiten via de ondersteuningspagina:

Support for Chromecast (1st gen) has ended, which means these devices no longer receive software or security updates, and Google does not provide technical support for them. Users may notice a degradation in performance.

De tweede generatie Chromecasts en de recentere Chromecast met Google TV blijven volop ondersteuning krijgen, dus je kunt nog altijd volop casten.