Mogelijk geen 8K-tv’s meer in 2023 door nieuwe energielabels

De energielabels zijn sinds 1 maart 2021 al aangepast, wat televisies in veel gevallen in de minst zuinige categorieën plaatst. In ons uitgebreide achtergrondartikel over de nieuwe energielabels keken we echter ook al verder vooruit, naar de wijzigingen die in 2023 plaats gaan vinden.

Sinds 2021 gelden al behoorlijke strenge beperkingen, maar als we richtlijn van 1 maart 2023 even omrekenen, dan blijkt dat fabrikanten de komende jaren erg hard aan energie-efficiëntie zullen moeten werken. Vooral omdat zowel 4K- als 8K-tv’s dan aan dezelfde richtlijn moeten voldoen en er geen uitzonderingen meer zijn voor OLED of micro-LED.

Schermformaat (inch) Maximaal Vermogen (W) voor een UHD 4K of 8K-tv 32 34 40 49 46 63 50 72 55 85 60 99 65 113 75 142

Ter vergelijking: Een 8K-tv zoals de Samsung 65QN900B verbruikt 289 Watt. Een gelijkwaardig 8K-model dat na 1 maart 2023 op de markt komt mag maximaal nog 113 Watt verbruiken. Een daling van 60%! En zelfs dan heeft het toestel ook nog steeds maar een G-label.

Advertentie

Kortom, het zal voor fabrikanten van premium 4K-televisies en met name 8K-televisies nog een hele uitdaging worden om televisies te maken die überhaupt op de markt mogen verschijnen. Dat gezegd hebbende gelden deze regels voor de beeldmodus waarin de televisie vanuit de fabriek geleverd wordt, wat in de meeste gevallen de dynamische modus is. Fabrikanten zouden daar nog een draai aan kunnen geven, maar zijn wel verplicht bij het overschakelen van beeldmodus aan te geven dat het verbruik omhoog gaat.