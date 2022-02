Microled is met prijzen vanaf 80.000 dollar voorlopig nog niet betaalbaar

We lezen en schrijven al weer een paar jaar over microled, wat de volgende stap moet zijn in een nog betere beeldkwaliteit. Met name Samsung laat regelmatig van zich horen, met nieuwe modellen die nog beter, mooier, veelzijdiger en energiezuiniger zijn. Maar hoe zit het dan met de prijs? Die is vooralsnog onbetaalbaar, voor de gemiddelde lezer van dit artikel.

Samsung heeft inmiddels een 89-inch, 101-inch en 114-inch microled-televisie in het assortiment, of althans aangekondigd. De prijzen van deze modellen zijn nog niet officieel gecommuniceerd, maar als we de Zuid-Koreaanse techsite The Elec mogen geloven moet het kleinste model ongeveer 80.000 dollar gaan kosten. Het 114-inch model zou een prijs krijgen van 100.000 dollar.

Het lijkt er dus op dat we nog wel een paar jaar geduld moeten hebben om de opvolger van oled in huis te kunnen halen. In tegenstelling tot oled wordt bij microled gebruik gemaakt van minuscule leds die individueel aangestuurd kunnen worden. Met de nieuwe techniek gaat de maximale helderheid van een televisie drastisch omhoog, en daarmee ook het contrast.