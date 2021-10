Loewe bild c gepresenteerd: compacte smart-tv voor kleinere kamers

De Loewe bild c is verkrijgbaar in twee formaten, namelijk 32-inch en 43-inch. Volgens het bedrijf garandeert deze kleine smart-tv maximale functionaliteit en een breed scala aan gebruikersopties dankzij het nieuwe SL7-chassis, de nieuwe os7-software en het nieuwe Loewe-startscherm met het Smart System.

De compacte tv is uitgerust met een Loewe Edge LED-paneel van de nieuwste generatie en LED-achtergrondverlichting. De UHD-resolutie en HDR-beeldverwerking in beide modellen moeten volgens Loewe zorgen voor een ultiem kijkplezier. De tv is daarnaast uitgerust met een frontluidsprekersysteem met gesloten basreflexbox en 60 watt vermogen voor warme en diepe tonen en kamervullend Dolby Atmos-geluid.

De Loewe bild c is uitgerust met het Smart System en de VIDAA App Store. Het nieuwe besturingssysteem biedt snel toegang tot apps als Netflix, YouTube en Amazon Prime. Het Loewe-chassis is gebaseerd op een Novatek-chipset en moet maximale prestaties bieden en talrijke aansluitingen. Zo heeft dit model vier hdmi-ingangen met functies als eARC en vier usb-poorten.

Prijs en beschikbaarheid

De Loewe bild c in 43-inch is per direct beschikbaar voor 1.699 euro. De Loewe bild c in 32-inch is vanaf november verkrijgbaar voor 1.299 euro. Tevens verkrijgbaar zijn diverse opstellingsmogelijkheden om de tv op de wand te monteren of ergens op te plaatsen. De table stand is bij de tv’s inbegrepen, maar je kunt ook kiezen voor een floor stand c voor 299 euro, de floor2ceiling stand voor 899 euro of de floor stand flex voor 649 euro.

