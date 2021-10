LG Smart TV’s krijgen update voor Filmmaker Mode op Prime Video

De update verschijnt voor alle LG 2020 en 2021 4K en 8K UHD Smart TV’s. Vanaf deze week zal de update uitrollen waarmee gebruikers films en series op Amazon Prime Video in Filmmaker Mode kunnen kijken. Zo krijgen gebruikers een kijkervaring zoals de makers van de content het bedoeld hebben.

De Filmmaker Mode is gecreëerd door de UHD Alliance om kijkers de beste kijkervaring te bieden. Deze modus moet de visuele ervaring voor het thuispubliek zo dicht mogelijk naar de kijkervaring van de bioscoop brengen. LG en Amazon werken samen om de Filmmaker Mode naar de LG Smart TV’s uit 2020 en 2021 te brengen. De content wordt embedded met een signaal dat automatisch de Filmmaker Mode zal activeren op je 4K of 8K UHD LG TV uit 2020 en 2021 met webOS 5.0 en webOS 6.0. De televisie detecteert dus automatisch deze modus en je hoeft als gebruiker niet zelf met de afstandsbediening in de weer. Je krijgt de eerste keer een pop-up te zien om Filmmaker Mode aan of uit te zetten bij Prime Video. Daarna kan je je keuze wijzigen in het Instellingenmenu.

Filmmaker Mode voor content zoals de maker het bedoeld heeft

De Filmmaker Mode zal zaken als motion smoothing en image sharpening uitschakelen, omdat dit vaak onnatuurlijke filmweergave biedt en meer bedoeld is voor sport en tv-shows. Zwarte kleuren worden wel dieper weergegeven en ook het contrast wordt opgevoerd. Tenslotte maakt de deze mode ook gebruik van levendige, diepe kleuren voor meer realisme. De update rolt vanaf nu uit naar LG Smart TV’s.

Advertentie

Lees meer over LG.