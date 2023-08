LG brengt draagbare tv in een koffer op de markt

LG heeft een draagbare televisie in een koffer gelanceerd. Het model gaat onder de naam StanbyME Go en moet later deze maand in de Verenigde Staten beschikbaar zijn voor 1.000 dollar. Het is dan ook geen grote televisie, met een formaat van maar 27-inch. LG heeft er een luidsprekersysteem van 20 watt en een ingebouwde accu aan toegevoegd.

De accu moet 3 uur aan kijkplezier bieden en dankij het touchscreen kan alles via het scherm bediend worden. Voor smart tv-functies heeft LG webOS ingebouwd, waardoor je eenvoudig toegang hebt tot diensten als Netflix, Spotify en HBO. Ondersteuning voor Dolby Atmos en Dolby Vision is ook aanwezig, al zul je daar kijkend naar de hardware weinig van merken.

Alles bij elkaar klinkt het toch vooral als een dure tablet met een magere accuduur en een iets groter dan gemiddeld scherm.