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JBL Pulse 6 brengt krachtig geluid met een lichtshow

01 oktober 2026 2 Minuten 0 Reacties
JBL Pulse 6

JBL heeft een nieuwe bluetoothspeaker gelanceerd met de Pulse 6. Voorzien van krachtig geluid valt ook de 360-gradenlichtshow van dit model op.

JBL Pulse 6

Wie kijkt naar de nieuwe JBL Pulse 6 herkent de vijfde versie nauwelijks meer. Nog steeds krachtig geluid gecombineerd met licht, maar het design is echt flink aangepakt. De geïntegreerde draaghendel valt direct op, iets wat bij de vorige versie nog volledig ontbrak. Het zorgt voor een fris en compleet nieuw uiterlijk, zonder dat de identiteit van de Pulse-reeks verloren gaat.

JBL spreekt over krachtig JBL Legendary Sound dat versterkt wordt door AI Sound Boost. Muziek wordt in realtime geanalyseerd om de akoestische prestaties te maximaliseren met minder vervorming. Het vernieuwde akoestische ontwerp moet zorgen voor natuurlijker en evenwichtiger geluid met een diepere bas en 360-gradenluisterervaring. Uiteraard is ook de lichtshow weer aanwezig in de JBL Pulse 6, zelfs in de handgreep. Nieuwe lichteffecten moeten sfeer brengen bij de muziek en je kunt verschillende modi kiezen. De speaker ondersteunt Auracast, is IP68 stof- en waterbestendig, gaat tot 12 uur mee op de batterij en werkt met de JBL One-app.

Kenmerken JBL Pulse 6

  • Krachtig JBL Legendary Sound met AI Sound Boost en verbeterd akoestisch ontwerp
  • 360-graden gechoreografeerde lichtshow met geïntegreerde verlichte handgreep
  • In totaal 16 lichtthema’s: 10 sfeerthema’s (Universe, Firefly, Sea, Campfire, Aurora, Blossom, Cheers, Storm, Sky en Hover); 6 feestthema’s (Neon, Loop, Bounce, Trim, Switch en Freeze)
  • Auracast-connectiviteit voor meerdere speakers en stereokoppeling
  • Gesynchroniseerd geluid en verlichting met compatibele JBL PartyBox-speakers en JBL PartyLight Stick
  • Bluetooth 6.0; verliesvrije audioweergave via USB-C; eenvoudige karaoke-installatie met JBL EasySing Mic Mini
  • Bedside Lamp-functie geactiveerd met twee korte tikken
  • Verbind met de JBL One-app voor de volledige Pulse 6-ervaring: stel verschillende feest- of sfeerthema’s in, activeer Sunset Mode, koppel aan sfeergeluiden, pas EQ-instellingen aan en meer
  • Tot 12 uur batterijduur
  • IP68-water- en stofbestendig
  • Gemaakt met gerecyclede materialen, waaronder 93% gerecycled metaal voor de handgreep

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Pulse 6 is vanaf 6 oktober verkrijgbaar voor 299,99 euro.

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