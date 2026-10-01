JBL Pulse 6 brengt krachtig geluid met een lichtshow

Wie kijkt naar de nieuwe JBL Pulse 6 herkent de vijfde versie nauwelijks meer. Nog steeds krachtig geluid gecombineerd met licht, maar het design is echt flink aangepakt. De geïntegreerde draaghendel valt direct op, iets wat bij de vorige versie nog volledig ontbrak. Het zorgt voor een fris en compleet nieuw uiterlijk, zonder dat de identiteit van de Pulse-reeks verloren gaat.

JBL spreekt over krachtig JBL Legendary Sound dat versterkt wordt door AI Sound Boost. Muziek wordt in realtime geanalyseerd om de akoestische prestaties te maximaliseren met minder vervorming. Het vernieuwde akoestische ontwerp moet zorgen voor natuurlijker en evenwichtiger geluid met een diepere bas en 360-gradenluisterervaring. Uiteraard is ook de lichtshow weer aanwezig in de JBL Pulse 6, zelfs in de handgreep. Nieuwe lichteffecten moeten sfeer brengen bij de muziek en je kunt verschillende modi kiezen. De speaker ondersteunt Auracast, is IP68 stof- en waterbestendig, gaat tot 12 uur mee op de batterij en werkt met de JBL One-app.

Kenmerken JBL Pulse 6