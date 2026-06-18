Matter 1.6-update vereenvoudigt installatie van smarthome-apparaten

Koppelen via NFC zonder stroomaansluiting

Bij het installeren van inbouwapparaten, zoals plafondspots of wandschakelaars, moesten apparaten voorheen eerst op het stroomnet worden aangesloten om via Bluetooth LE te kunnen koppelen. CSA geeft aan dat dit proces bij de installatie van meerdere apparaten omslachtig kan zijn.

Matter 1.6 introduceert daarom de mogelijkheid om apparaten te koppelen via NFC (Near Field Communication). Hierdoor kan een smartphone de benodigde wifi- of Thread-gegevens direct met het apparaat delen zonder dat het smarthome-apparaat op dat moment stroom nodig heeft. Dit maakt het mogelijk om meerdere inbouwapparaten tegelijkertijd voor te bereiden, nog voordat ze definitief worden gemonteerd.

Betere samenwerking via Joint Fabric

De update voegt daarnaast een functie genaamd Joint Fabric toe, die bedoeld is om de scheiding tussen verschillende smarthome-ecosystemen te verkleinen. Met deze functie kan een product uit het ene ecosysteem (zoals Apple Home) worden aangestuurd via een apparaat uit een ander ecosysteem (zoals Google Home). Door het gebruik van een centrale gegevensopslag hoeven gebruikers niet meer voor elk platform afzonderlijk toestemming te geven.

Contextuele suggesties voor thermostaten

Tot slot brengt Matter 1.6 vernieuwingen voor thermostaten onder de noemer ‘thermostaatsuggesties’. Slimme thermostaten kunnen hiermee rekening houden met eerdere opdrachten in plaats van een nieuw commando direct uit te voeren.

Als een thermostaat in een energiebesparende modus staat, kan deze aangeven dat een handmatige temperatuurwijziging buiten de marges van die modus valt.

Wanneer er kort na een fysieke aanpassing op het apparaat ook een wijziging via de app binnenkomt, kan de thermostaat dit herkennen als een waarschijnlijke fout en hiervan een melding geven om een dubbele aanpassing te voorkomen.

Beschikbaarheid

Matter 1.6 is per direct beschikbaar gesteld aan fabrikanten en softwareontwikkelaars, zodat zij de techniek kunnen integreren in hun systemen. Wanneer de eerste consumentenproducten met ondersteuning voor Matter 1.6 in de winkels liggen, is momenteel nog niet bekend.