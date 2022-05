Chromecast met Google TV nu ook officieel verkrijgbaar in Nederland

Google heeft vandaag de officiële beschikbaarheid van de Chromecast met Google TV aangekondigd. Het apparaatje was natuurlijk al veel langer verkrijgbaar in ons land, maar officieel nog niet. Verschillende grote webwinkels boden de mediaspeler sinds de release in oktober 2020 al aan, waardoor je als Nederlandse consument al aan de slag kon. Officieel kondigt Google de Chromecast met Google TV pas vandaag aan in Nederland.

Hoe dan ook, het kleine apparaatje met Google TV is voor het eerst een volwaardige mediaspeler. Uiteraard kan je nog altijd casten vanaf je smartphone of tablet, maar dit keer is er een volledige interface en kun je apps installeren. Het is dus een complete vervanging van een smart-tv. Handig als je eigen smart-tv teveel verouderd is, of als je nog helemaal geen smart-tv hebt. De Chromecast met Google TV maakt iedere televisie slim met een groot scala aan apps als Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NPO Start, Ziggo Go, HBO Max en nog veel meer.

Je bedient de interface met de meegeleverde afstandsbediening die ook een knop heeft voor Google Assistent. Stembediening is dus ook mogelijk. Je sluit het apparaat aan op een HDMI-poort waarna je maximaal 4K HDR tot 60 beelden per seconden tot je beschikking hebt. Ook Dolby Vision en HDMI pass-through van Dolby Audio content is mogelijk.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

Je kunt de Chromecast met Google TV per direct vooruitbestellen in de Google Store voor 69,99 euro. Vanaf 21 juni is de mediaspeler ook verkrijgbaar in andere winkels in Nederland.