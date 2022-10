Apple lanceert goedkopere Apple TV 4K mediaspeler

De 2022 Apple TV 4K is in de basis nog steeds dezelfde mediaspeler zoals we die al jaren kennen, inclusief 4K- en HDR-ondersteuning. De nieuwe variant wordt verkocht voor een prijs van 169 euro en daarvoor krijg je de nieuwste A15 Bionic chip, 64GB aan opslaggeheugen en de Siri Remote. Voor 20 euro extra krijg je 128GB aan opslaggeheugen, Thread-ondersteuning en een ethernetpoort.

De A15 Bionic chip moet volgens Apple 50 procent sneller zijn dan de processor in de vorige generatie Apple TV 4K. De grafische prestaties zijn volgens het bedrijf 30 procent krachtiger. En dat terwijl het energieverbruik met 30 procent verlaagd is. WiFi en Thread (met ondersteuning voor Matter) zijn aanwezig zodat de Apple TV 4K ook het middelpunt van je smarthome kan vormen. Let wel; Thread is alleen aanwezig op het 128GB-model.

Op het gebied van beeldkwaliteit ondersteunt de Apple TV 4K 2022 de 4K-resolutie, met HDR10, HDR10+ en Dolby Vision. Audio-ondersteuning is er in de vorm van Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 en Dolby Digital 5.1. Het apparaat is voorzien van een HDMI 2.1-poort met eARC en maximaal 4K60 output. De Siri Remote heeft hetzelfde design als de vorige generatie maar komt nu met usb-c voor het opladen van de remote. Je kunt de remote nu ook los aanschaffen voor eerdere generaties van de mediaspeler.

tvOS 16

Dit najaar wordt de Apple TV-ervaring uitgebreid met nieuwe features van tvOS 16, waaronder Siri-updates om Apple TV makkelijker met je stem te bedienen en vervolgens de resultaten te gebruiken. Ook kun je de Siri Remote pakken en vragen wat je moet kijken om persoonlijke aanbevelingen te krijgen. Als je AirPods gebruikt, kun je “Hé, Siri” zeggen om handsfree op Apple TV te zoeken en content te bekijken.