Alle nieuwe oled-panelen van LG Display zijn nu OLED.EX

De concurrentie op het gebied van oled-televisies wordt steeds groter en daarom zien we dat fabrikanten er alles aan doen om zich met eigen namen en termen te onderscheiden van de concurrentie. OLED.EX is één van de termen die we de laatste tijd voorbij zien komen en is een ontwikkeling van LG Display.

OLED.EX gebruikt het zwaardere deuterium in plaats van waterstof. Dit moet niet alleen voor een efficiënter (30 procent helderder) paneel zorgen, maar de deuterium-gebaseerde materialen hebben ook een langere levensduur. Het OLED.EX-paneel gebruikt bovendien ook een nieuw algoritme, gebaseerd op machine learning, om het benodigde vermogen efficiënter in te zetten. Dat zou volgens LG Display moeten leiden tot een nauwkeurigere weergave van kleur en detail.

Er zijn nog tal van oled-televisies op de markt die gebruikmaken van het standaard (oude) oled-paneel van LG Display, waaronder de B-serie en enkele modelnummers uit de C-serie van LG zelf. Ook andere fabrikanten gebruiken het standaard oled-paneel, vaak voor de ‘goedkopere’ oled-modellen.

Vanaf nu worden alle nieuw geproduceerde oled-televisies waarvan het paneel door LG Display gemaakt is uitgerust met een OLED.EX-paneel. De verwachting is dat volgend jaar alle nieuwe modellen hier dus mee uitgerust zijn. Modellen die nu nog in de winkels staan kunnen nog over een standaard paneel beschikken aangezien ze reeds geassembleerd zijn.