Yamaha komt met soundbar, bluetoothspeaker en gameheadset

Het eerste nieuwe product van Yamaha is de SR-C30A-soundbar, die geleverd wordt met een subwoofer. Met deze set wil de fabrikant het gemakkelijker maken om het geluid van de tv een flinke boost te geven. Eén van de kernwaarden van dit systeem is dat het weinig ruimte in beslag moet nemen. Daar lijkt het bedrijf redelijk geslaagd in te zijn met en breedte van zestig centimeter en hoogte van 6,4 centimeter. Daardoor past de soundbar waarschijnlijk in menig woon- of slaapkamer.

Je kunt de SR-C30A aan een muur bevestigen of gewoon voor de televisie op een tv-plaatsen. De subwoofer is ook redelijk slank te noemen met een breedte van zestien centimeter en is draadloos te verbinden met de centrale unit. Of het slanke karakter invloed heeft op de audiokwaliteit, is nu nog de vraag. De adviesprijs van deze set is in elk geval 379 euro.

Meer van Yamaha

Yamaha introduceert tevens een bluetoothspeaker van 119 euro. Dit model heeft een compacte behuizing die in de palm van je hand past. De ingebouwde accu gaat tot twaalf uur mee. De fabrikant claimt veel van z’n “sonische knowhow en geavanceerde luidsprekertechnologieën” verpakt te hebben in dit product van 10 cm. Daardoor moet dit een soort nauwe ‘neef’ van de wereldberoemde hifi-lijn voorstellen. Hij is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, grijs en roségouden accenten en licht grijs.

Advertentie

Tot slot komen we aan bij de gaming gear van Yahama. Met de ZG01 presenteert het bedrijf zijn eerste speciale game streaming audiomixer, die samen met de YH-G01-headset uitgebracht wordt. De combinatie stelt gebruikers in staat game-audio, hun stem en de stem van een chatpartner aan te passen binnen hun game-omgeving, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit.

De ZG01 beschikt over fysieke bedieningselementen die zijn ontworpen om het geluid voor gameplay, voice chat en streaming te beheren, plus hdmi-poorten voor het aansluiten van gameconsoles en voor het opbouwen van een uitgebreidere gaming-geluidsomgeving, met een minimum aan connectiviteit en setup. De YH-G01-headset combineert een condensatormicrofoon met een comfortabel, lichtgewicht ontwerp.

De producten zijn los te koop, maar ook in een pakket: De Yamaha ZG01 Pack kost 499 euro, terwijl de ZG01 en de YH-G01 los respectievelijk 359 en 199 euro kosten.