Yamaha breidt assortiment uit met twee high-end hoofdtelefoons

De YH-4000, die de ORTHODYNAMIC-drivers en de behuizing erft van de YH-5000SE hoofdtelefoon, is aangepast en minutieus verfijnd om zijn unieke, verbeterde geluidskwaliteit te bereiken. Hij levert volle kracht en volume in de lage frequenties met rijk gestructureerde, dichte en solide middentonen.

De ultralichte magnesium behuizing, dubbellaagse hoofdband en het kantel- en draaimechanisme zijn eveneens overgenomen van de YH-5000SE, maar de oorkussens zijn exclusief voor de YH-4000 ontwikkeld. Volgens Yamaha zijn de hoofdtelefoons van uitzonderlijke bouwkwaliteit, aangezien het assemblageproces volledig in Japan wordt uitgevoerd door vakkundige ambachtslieden in een speciaal daarvoor ingerichte fabriek.

Met dit nieuwe model kunnen veeleisende luisteraars genieten van de authentieke prestaties van het topmodel en van de moderne sonische vooruitgang van de ORTHODYNAMIC-driver. Het brengt de unieke muziek- en geluidservaring van Yamaha samen met het diepgaande plezier van luisteren via een hoofdtelefoon naar audiofielen over de hele wereld.

YAMAHA YH-C3000 Armodynamische over-ear hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is voorzien van een nieuw ontwikkelde ARMODYNAMIC-driver, die in 10 jaar tijd is geperfectioneerd, en een elegante houten behuizing met een zwarte spiegelafwerking.

De kern van de YH-C3000 wordt gevormd door de ARMODYNAMIC-driver. Deze maakt gebruik van een uniek drielaags membraan dat ZYLON, een materiaal dat ook wordt gebruikt in de membranen van Yamaha’s high-end luidsprekers, combineert met composietmaterialen zoals papier en hars. De hoofdtelefoonbehuizingen, met de hand vervaardigd door bekwame ambachtslieden uit beukenhout, zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als dat van vleugels en hebben een glanzend zwarte spiegelafwerking. Deze hoofdtelefoon combineert de speciale technologieën en expertise die in de loop van decennia zijn opgebouwd in de productie van hoogwaardige muziekinstrumenten. Voor het comfort maken ze gebruik van dezelfde tweelaagse hoofdband en hetzelfde draaimechanisme als de vlaggenschiphoofdtelefoon YH-5000SE. Ze bieden uitzonderlijk draagcomfort en een opmerkelijk lichte behuizing van slechts 330 gram, ondanks de gesloten behuizing.

Prijs en beschikbaarheid

De YH-4000 is vanaf oktober verkrijgbaar met een adviesverkoopprijs van 2.499 euro.

De YH-C3000 is vanaf oktober bij geselecteerde dealers verkrijgbaar met een adviesverkoopprijs van 1.799 euro