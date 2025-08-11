Yamaha introduceert True X Surround 90A soundbar

De kern van de prestaties ligt in Yamaha’s gepatenteerde ‘beam speaker’-technologie. Twaalf speciaal ontworpen luidsprekers aan de bovenkant van de soundbar projecteren het geluid naar het plafond, waardoor een driedimensionale geluidsbubbel ontstaat die volgens Yamaha vergelijkbaar is met die van plafondluidsprekers.

Bij het systeem horen een draadloze subwoofer met een ‘Symmetrical Flare Port’ voor diepe, heldere bassen en twee draadloze achterluidsprekers. Deze achterluidsprekers zijn multifunctioneel: ze fungeren als surroundkanalen voor een meeslependere ervaring, maar kunnen ook los worden gebruikt als draagbare Bluetooth-speakers.

Daarnaast is de soundbar uitgerust met slimme technologieën zoals SURROUND:AI, die het geluidsveld in realtime optimaliseert, en MusicCast voor naadloze integratie met andere Yamaha-apparaten in huis.

De Yamaha True X Surround 90A is verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 2.499,-.