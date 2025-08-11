Nieuws Audio Luidsprekers Soundbars

Yamaha introduceert True X Surround 90A soundbar

11 augustus 2025 1 Minuut 0 Reacties
Yamaha True X Surround 90A

Yamaha lanceert met de True X Surround 90A een vlaggenschip soundbar die volgens het bedrijf zelf een nieuwe standaard zet voor thuisbioscoopgeluid. Het is een complete home cinema-oplossing die Dolby Atmos, DTS:X en zelfs het zeldzame AURO-3D-formaat ondersteunt.

Soundbar Yamaha

De kern van de prestaties ligt in Yamaha’s gepatenteerde ‘beam speaker’-technologie. Twaalf speciaal ontworpen luidsprekers aan de bovenkant van de soundbar projecteren het geluid naar het plafond, waardoor een driedimensionale geluidsbubbel ontstaat die volgens Yamaha vergelijkbaar is met die van plafondluidsprekers.

Bij het systeem horen een draadloze subwoofer met een ‘Symmetrical Flare Port’ voor diepe, heldere bassen en twee draadloze achterluidsprekers. Deze achterluidsprekers zijn multifunctioneel: ze fungeren als surroundkanalen voor een meeslependere ervaring, maar kunnen ook los worden gebruikt als draagbare Bluetooth-speakers.

Daarnaast is de soundbar uitgerust met slimme technologieën zoals SURROUND:AI, die het geluidsveld in realtime optimaliseert, en MusicCast voor naadloze integratie met andere Yamaha-apparaten in huis.

De Yamaha True X Surround 90A is verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 2.499,-.

Reacties (0)

Lees meer

Powerzooms_Panasonic_Lumix G X Vario 14-42 F3.5 tot F 5.6 ASPH Power OIS_175 Create
Digital Movie Reviews Create 07 mei 2025

Powerzooms – Motorisch filmisch zoomen op de systeemcamera

07 mei 2025
Xbox Series X Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld Algemeen 06 maart 2025

Gamen op je tv: Waar moet je op letten?

06 maart 2025
Philips PUS9000 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's 04 maart 2025

Philips tv line-up 2025, met OLED en QLED vlaggenschepen

04 maart 2025
Gato Audio Pre-1_93 Audio
Music Emotion Reviews Audio 03 april 2025

Review: Gato Audio Pre-1 – Een lust voor oog en oor

03 april 2025
koningsdag-stageteaser-2025 Audio
Gesponsord Audio Luidsprekers 17 april 2025

Vier Koningsdag samen met Teufel en profiteer van hoge kortingen (ADV)

17 april 2025
FUJINON XF500mmF5.6 R LM OIS WR_Lifestyle 07 Create
Digital Movie Reviews Create 12 februari 2025

Review: FUJINON XF500mmF5.6 R LM OIS WR – De wereld op afstand dichtbij halen

12 februari 2025
DALI launch flagship subwoofer V-16 F Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 15 mei 2025

DALI introduceert SUB V-16 F subwoofer

15 mei 2025
Bridget Jones Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 25 juli 2025

Streamingtips #30 – Bridget Jones, Heretic en Happy Gilmore 2

25 juli 2025