Wil je een veelzijdige mini-PTZ camera met moderne besturingsfuncties zoals gebaren, voice- en remote control en een prima AV-kwaliteit op 4K of 1080P plus AI bodytracking zoek dan niet verder: De OBSBOT Tiny 2 en Tiny 2 Lite zijn de up to date standaard voor dit type camera op een (driepoot)statief, bovenop het notebookscherm of jouw bureau. Ideaal voor videogesprekken en conferencing, videoblogging/influencing in kleine videoproducties. Zowel geschikt voor de pc als Mac.
OBSBOT heeft naam gemaakt met een reeks van kleine PTZ-camera’s die variëren van een geavanceerde webcam tot een professioneel productiemiddel in de videostudio. Opvallend zijn een in dit marksegment relatief hoge beeldkwaliteit, snelle verbindingsmogelijkheden, op afstand en met gebaren of stem te besturen functies voor Pan, Tilt en Zoom. Snelle en accurate fasedetectie-AF en omnidirectionele microfoons met goed geluid voor een dergelijke kleine unit. Kunstmatige intelligentie (AI) en realtime (bodypart) tracking staan op hoog niveau. De videokwaliteit is 4K op 30 fps en 1080P op 60 fps.
De OBSBOT PTZ-camera’s worden onder andere gebruikt bij videogesprekken, videoblogging/influencing, videoconferencing, studiosettings en onderwijs. Wie er goed wil uitzien gebruikt de beautymodus. En met de vervaging in de achtergrond creëer je een fraaie Bokeh en bewaak je de eigen privacy. In deze review bespreken we de verschillende mogelijkheden en vergelijken de modellen OBSBOT Tiny 2 en Tiny 2 Lite.
Concept
Een OBSBOT Tiny PTZ camera bestaat uit een camerakop van circa 2,5 x 2 cm, de horizontale en verticale camera-arm met 2-assige gimbal en magnetische base-unit voor koppeling, voeding en elektronische functies. Gewoon een schattig klein functioneel model dat je overal onopvallend kwijt kunt. Zowel op een standaard, jouw bureau of desktop (bovenop het computerscherm). In de bodem van de base-unit zitten een UNC ¼ 20 interface (statief) en extension port. Aan de voorzijde bevinden zich twee minimicrofoons. Met de meegeleverde klikstandaard kan je deze camera op tal van oppervlakten en apparaten bevestigen.
In het handige opbergtasje zitten een opklapbare ministandaard, stevig USB 3 verbindings- en voedingskabeltje met adapter voor USB A. Meer heeft de gebruiker niet nodig. Optioneel kan je nog een uitgebreide presentatieklikker, de Tiny Smart Remote 2 aanschaffen. Deze afstandsbediening functioneert zowel een één-toets-activator voor de AI Tracking modes, Preset Position, PTZ Control als het inzoomen op producten of andere items bij gesproken presentaties. Dit mede ondersteund door de O-type laser close-up. Als de Tiny 2 camera deze laser detecteert zoomt de camera in op de aangewezen content.
Handig zijn de vooringestelde (preset) modes voor onder andere de PTZ-posities, tracking en Bokeh. Kies de juiste bijpassende voorgeprogrammeerde workflow per onderwerp. De nog verder verbeterde AI maakt gebruik van de beproefde OBSBOT diepe neuraal leernetwerk-algoritmen. Deze ondersteunt de realtime tracking, automatische zoomeffecten en beeldkadering. Bij de software voor pc en Mac noemen wij het OBSBOT Centre met PTZ-besturing, schoonheidsmodus, vooraf ingestelde modi-instellingen en meer functies om te verkennen. De Tiny camera’s werken naadloos met de belangrijkste livestreaming- en online vergaderplatforms, waardoor u een gemakkelijke manier krijgt om online te communiceren en ideeën te delen. Bijvoorbeeld geschikt voor Skype, Zoom, Meet, Teams, Facebook, YouTube en TikTok. Verder biedt OBSBOT een compleet (eco-)systeem met diverse accessoires. Belangrijk vinden wij een eigen uitschuifbaar statief, de afstandsbediening, een USB naar NDI-adapter, HQ microfoon en hoogwaardige verlengkabel van 20 meter.
Camera en beeldkwaliteit
De PTZ-camera kan zowel in het landschap als portretformaat opnemen. De vriendelijke prijstelling zal bij menigeen de gedachte oproepen dat de beeld- en geluidskwaliteit niet aan een videofilmende systeemcamera of camcorder kan tippen. Nu dat valt in de praktijk verrassend mee: Gewoon de standaard 4K 30fps en 1080P 60fps kwaliteit die we uit de doorsnee middenklasse kennen. Op 4K kan het registeren van snelle actie wat tegenvallen maar daar is dit type PTZ-camera dan ook niet voor bedoeld. Wie meer wil zal in een flink duurder model dienen te investeren. De beeldhoek bedraagt maximaal 85,5 graden en de lichtsterkte is F1.9.
De OBSBOT Tiny 2 PTZ-camera’s gebruiken een relatief lichtsterke en helder optekenende 50 MP CMOS beeldsensor. De gewone Tiny 2 heeft een grotere 1/1,5 inch beeldsensor en de Lite een ½ inch type. HDR ziet er gewoon goed uit en bij weinig licht pept AI het beeldresultaat best aardig op. Met de aanpasbare compositielijn valt de kadrering goed in te stellen. Is de AI tracking eenmaal geactiveerd dan valt het onderwerp eenvoudig via het beeldkader te verplaatsen. Weg met de traditionele middenkadrering en op naar visueel aantrekkelijke dynamische opnameposities. Als er even geen uitzending of programma is, schakelt de OBSBOT Tiny Lite over in Sleep Mode 2. Dat is een statisch capture pauzebeeld. Zo kan er niemand stiekem kijken als de presentatie of uitzending (even) gestaakt is.
Multicam met maximaal vier PTZ-units is mogelijk met de OBSBOT Centre-software. Maak eenvoudig een hub voor streaming en contentcreatie en het instellen van de opnamescène vanuit meerdere hoeken te realiseren.
Tracking en AI
De tracking bij de OBSBOT Lite 2 richt zich op zowel het gehele lichaam als onderdelen daarvan. Naar keuze het bovenlichaam, close-up, onderlichaam en headless. Dat verloopt allemaal snel, nauwkeurig en soepel. De camera maakt daarbij slimme beslissingen met behulp van de al eerder genoemde neurale leernetwerk-algoritmen.
Wij waren blij met de hand-tracking, de camera volgt de beweging en richting van de handen bij de presentator in een afgebakend gebied. Dat is nog eens presenteren met de handen vrij! Dan nog twee andere handige trackingmogelijkheden:
- Het aanwijzen van bepaalde wel te tracken zones.
- Het opgeven van maximaal drie niet-volgen-gebieden. Wanneer u een van deze gebieden betreedt, behoudt de camera een vast kader van die zone. Zodra het detecteert dat je het niet-trackinggebied hebt verlaten, zal Tiny 2 Lite je automatisch blijven volgen.
Autofocus
Met het scherpstellen wil je je als videoblogger presentator, docent/instructeur natuurlijk niet voortdurend bezighouden. De Phase Detection Auto Focus (PDAF)-technologie neemt dat de gebruiker grotendeels uit handen. Een nauwkeurig scherpstelproces detecteert de desbetreffende fase en verplaatst de lens direct naar het optimale scherpstelpunt.
Gesture, voice en remote control
Het in de praktijk de gebeurtenissen in het beeld volgen, staat en valt met de beschikbare besturingsopties. Je kunt nu eenmaal niet alles aan de AI overlaten en de presentator wil tevens zelf meedenken over de compositie en het zomen. Er zijn drie besturingsopties:
- De OBSBOT Tiny 2 herkent handgebaren. Met deze gesture control kan je onder andere wuiven met de handen, wenken en vingers opsteken. Er zijn drie gebaren beschikbaar voor het activeren van AI Tracking en het aanpassen van de instellingen voor in- en uitzoomen. Onder meer met als doel ontgrendelen/vergrendelen, in/uit- en dynamische zoomen.
- Stembesturing (Engels) is comfortabel, mits je niet wilt dat er spraakopdrachten in de audio worden opgenomen.
- De aparte remote control kwam al eerder ter sprake.
Audio
Een goed klinkende prestatie is een must om de aandacht van de kijkers c.q. het publiek tevreden en attent te houden. Aan boord bij de Tiny modellen zijn twee omnidirectionele minimicrofoons met drie instelbare intensiteiten en een effectieve ruisonderdrukking. Dat klinkt eerlijk gezegd beter dan verwacht, doch het verwende oor zal wellicht betere losse microfoons ambiëren. In de praktijk echter meer dan voldoende tot zelfs een 7. OBSBOT zelf claimt “Geschikt bij verschillende scenario’s voor het bereiken van een gesynchroniseerde videogesprek-ervaring met geluid en beeld, evenals een technologie voor menselijke stemvergroting die een hoogwaardige geluidsoverdracht handhaaft, zelfs in rumoerige achtergronden.”
Praktijk
Voor de goede orde zijn de hier besproken OBSBOT PTZ minicamera’s niet draadloos. Je steekt het USB 3 kabeltje in de computer of ander streaming-device en creatieve opnamen kunnen beginnen. Een groene halve LED-ring onderaan de draaischijf geeft aan dat de koppeling tot stand is gebracht. Bij tracking wordt deze LED-ring blauw.
Ons exemplaar vroeg tijdens de installatie keurig bij de Mac of het om een M- of Intelchip ging. Laadt de Centre software en stel de juiste parameters voor de weergave en gewenste functies (eenvoudig of uitgebreid) in. Het kost allemaal enige tijd doch wijst zich grotendeels vanzelf.
Zorg er bij beeldbellen en videoconferencing voor dat jezelf goed verlicht bent. Dat maakt de beelden er allemaal een stuk fraaier op. Bij andere compatibele streamingsoftware worden de drivers voor de beide Tiny PTZ-camera’s van OBSBOT snel herkend. In feite staat de camera altijd aan tenzij de gebruiker deze in de slaapstand gezet heeft. Er zijn daarom geen aparte indicatoren voor dat er een opname aan de gang is. De PTZ-functies zijn met 140 graden horizontaal en 30-70 graden verticaal op/neer ruim voldoende. De PIXGAIN HDR zorgt voor beelden met niet tot nauwelijks beeldonscherpte.
Bij een voldoende verlichting is de 4K kwaliteit zonder meer goed voor dit type PTZ-camera. Bij minder licht gaat deze helaas behoorlijk achteruit. Een belangrijk verschil tussen de Tiny 2 standaard en Lite is dat de eerstgenoemde over dual native ISO beschikt. Dat maakt in de praktijk voor de lichtgevoeligheid en kleurenweergave plus ruis toch merkbaar wat uit. Tevens streamt de gewone Tiny 2 sneller op 3.0 10 Gbps dan de Lite op 2.0 480 Mbps. Een kwestie van wat jij in de praktijk aan transportsnelheid nodig hebt.
Verder ontbeert de Tiny 2 Lite een neerwaartse shooting modus, enkele extra tracking-opties, voice control, Whiteboard- en Deskmodus. Het gezichtsveld van deze camera is 97,4 graden. De vraag is of je extra voor deze functies wil betalen. Ons inziens is de Lite-versie meer dan genoeg voor teleconferencing en videobellen. Vloggers, influencers en presentatoren hebben duidelijk meer aan de volledige uitvoering.
Conclusie
Samenvattend zeer bruikbare PTZ-webcams met handige besturingsopties. In een algemeen klassement voor dit type camera’s kennen wij een cijfer 8 toe aan de gewone OBSBOT Tiny 2 en een 7,5 aan de Tiny 2 Lite.
Prijzen
OBSBOT Tiny 2 € 329,-
OBSBOT Tiny 2 Lite € 169,-
Mafico, www.mafico.com
Beoordeling
OBSBOT Tiny 2 en OBSBOT Tiny 2 Lite PTZ-camera’s
- Kleine afmetingen
- Veelzijdige camerabesturing
- Goede beeldkwaliteit
- Veel instelmogelijkheden
- Geluid is wat minder
- Heeft voldoende licht nodig
- Niet draadloos
Beoordeling OBSBOT Tiny 2 en OBSBOT Tiny 2 Lite PTZ-camera’s
