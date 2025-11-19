Concept

Een OBSBOT Tiny PTZ camera bestaat uit een camerakop van circa 2,5 x 2 cm, de horizontale en verticale camera-arm met 2-assige gimbal en magnetische base-unit voor koppeling, voeding en elektronische functies. Gewoon een schattig klein functioneel model dat je overal onopvallend kwijt kunt. Zowel op een standaard, jouw bureau of desktop (bovenop het computerscherm). In de bodem van de base-unit zitten een UNC ¼ 20 interface (statief) en extension port. Aan de voorzijde bevinden zich twee minimicrofoons. Met de meegeleverde klikstandaard kan je deze camera op tal van oppervlakten en apparaten bevestigen.

In het handige opbergtasje zitten een opklapbare ministandaard, stevig USB 3 verbindings- en voedingskabeltje met adapter voor USB A. Meer heeft de gebruiker niet nodig. Optioneel kan je nog een uitgebreide presentatieklikker, de Tiny Smart Remote 2 aanschaffen. Deze afstandsbediening functioneert zowel een één-toets-activator voor de AI Tracking modes, Preset Position, PTZ Control als het inzoomen op producten of andere items bij gesproken presentaties. Dit mede ondersteund door de O-type laser close-up. Als de Tiny 2 camera deze laser detecteert zoomt de camera in op de aangewezen content.

Handig zijn de vooringestelde (preset) modes voor onder andere de PTZ-posities, tracking en Bokeh. Kies de juiste bijpassende voorgeprogrammeerde workflow per onderwerp. De nog verder verbeterde AI maakt gebruik van de beproefde OBSBOT diepe neuraal leernetwerk-algoritmen. Deze ondersteunt de realtime tracking, automatische zoomeffecten en beeldkadering. Bij de software voor pc en Mac noemen wij het OBSBOT Centre met PTZ-besturing, schoonheidsmodus, vooraf ingestelde modi-instellingen en meer functies om te verkennen. De Tiny camera’s werken naadloos met de belangrijkste livestreaming- en online vergaderplatforms, waardoor u een gemakkelijke manier krijgt om online te communiceren en ideeën te delen. Bijvoorbeeld geschikt voor Skype, Zoom, Meet, Teams, Facebook, YouTube en TikTok. Verder biedt OBSBOT een compleet (eco-)systeem met diverse accessoires. Belangrijk vinden wij een eigen uitschuifbaar statief, de afstandsbediening, een USB naar NDI-adapter, HQ microfoon en hoogwaardige verlengkabel van 20 meter.