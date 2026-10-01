Nader bekeken

De reeds bestaande cd-speler in het programma, de C 538, is al ruim 8 jaar in productie en kan worden omschreven als een entry level, wat spartaanse cd-speler, met een aantrekkelijke adviesprijs van 499 euro. Deze bevat een Wolfson 24 bit/192 kHz dac, een RCA-uitgang en twee digitale outputs, namelijk optisch en coax. Ik ken wel muziekliefhebbers die de C 538 alleen als loopwerk gebruiken, dat kan dus. De nieuwe C 589 komt echter uit een nieuw tijdperk. Ik was blij te zien dat zich in het hart van het apparaat het vlaggenschip van ESS bevindt, de Sabre ES9039PRO dac. Die dac is specifiek ontworpen voor high-end hifi-apparatuur: een 32 bit/192 kHz 8 kanaals chip, en in staat tot een hoge resolutie weergave, een uitstekende signaal-ruisverhouding van 115 dB en een harmonische vervorming van slechts 0,005%. Dat belooft wat. Zoals gewoonlijk is ook de C 589 strak vormgegeven, maar wel gelijk met een kers op de taart. Het display is namelijk schitterend. Helder, scherp en tot op vele meters goed afleesbaar. Het apparaat weegt net iets meer dan 5 kilo en is met een breedte van 43,5 cm, een hoogte van 8,3 cm en diepte van 29,4 cm bescheiden van afmetingen.