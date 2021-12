Verslag: Veddan lanceert designspeaker met high-end modules

Ook deze nieuweling blijft een high-end product, maar is wel een stuk toegankelijker geprijsd aan 7.995 euro per stuk. Net als de Origin is de Atom een actieve speaker met een eigen versterker aan boord. 1.050 Watt aan versterking om exact te zijn. Je voedt de Veddan-speaker met muziek via XLR-kabels die bijvoorbeeld van een betere streamer komen of draadloos via WiSA. In dat draadloos scenario gebruik je een WiSA-hub of een WiSA-klare voorversterker zoals de Primare PRE35 of SC15. Die opties laten toe om bijvoorbeeld een tv te koppelen, een draaitafel aan te sluiten of gewoon draadloos te streamen via Chromecast of andere streamingopties.

Veddan ziet in eerste instantie de Atom als een stereoproduct voor veeleisende muziekliefhebbers die geen zin hebben in grote luidsprekertorens en stapels apparatuur, maar denkt ook verder. Door het rondstralende karakter van de Veddan-speakers zou in sommige situaties één stuk volstaan. Via WiSA zou je ook een surroundopstelling met meerdere Atoms kunnen bouwen.