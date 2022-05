Verslag: High End München 2022 – de trends

Trend 1: veel merken daar

Het eerste dat opviel is dat er ondanks onzekerheid over corona toch veel stands én bezoekers te signaleren vielen. Je kunt uiteraard opmerken dat in het voorjaar het virus toch niet alles meer domineerde? Zeker, maar dat was wel anders toen de beurs maanden geleden op poten werd gezet. Verrassend veel bedrijven hebben in het najaar van 2021 de moedige beslissing gemaakt om in mei toch naar München te komen. Een berekende gok, noemen ze dat.

Een aantal belangrijke merken waren er echter niet, zoals KEF en de groep achter McIntosh en Sonus faber. Nu ja, KEF-speakers waren er wel te zien. Onder meer de hagelnieuwe Reference Meta en Blade Meta kon je officieus bewonderen op de Hegel-stand. Er zijn natuurlijk sterke banden tussen die twee merken.

Door de verhuizing van ISE van februari naar begin mei, werden bepaalde hifi-merken ook voor een keuze gesteld. Een hele stand opbouwen en afbreken, plus veel personeelsleden afvaardigen – dat is uitdagend als het twee keer in één maand tijd moet. Omdat ISE in Barcelona een grote beurs is dat uitsluitend professionele bezoekers over de vloer krijgt, was voor sommigen daar naartoe gaan logischer. Vooral als je als audiobedrijf sterk staat (of wil staan) in custom install en pro-audio.

Daarnaast ontbraken in de grote hallen op de verdieping onder de show- en luisterkamers hier en daar toch wat kleine merken. Daarbij moet opgemerkt worden dat reizen vanuit sommige Aziatische landen moeilijk blijft. Onder meer daardoor ontbraken aardig wat Chinese bedrijven.

Hoe zat het dan qua bezoekers? Een verandering die de organisatie aanbracht was het verruimen van het aantal industrie-only dagen van één naar twee. Waar de show zoals altijd op donderdag begon, mochten gewone consumenten pas vanaf zaterdag met een ticket HEM bezoeken. Donderdag en vrijdag kon je enkel in de gebouwen als lid van de industrie of van de pers. Dat gaf een heel kalme indruk op die dagen, maar in het weekend was het veel drukker. Alle tickets waren vooraf uitverkocht. In totaal kwamen er ongeveer 20.000 bezoekers naar de beurs, met een bijna perfecte tweedeling tussen consumenten en ‘trade and press’.