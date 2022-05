Eerste kennismaking KEF Blade One Meta – Technologische triomf

Verrassend

Wanneer de heren van start gaan met een verrassend breed scala aan mooie muzikale voorbeelden, zijn er twee aspecten die ogenblikkelijk mijn aandacht vragen. De eerste is de rotsvaste stabiliteit bij dynamische contrasten en de diepgang en kracht in het laagbereik (ook een direct gevolg van de inzet van een zeer hoge kwaliteit (eind-)versterker). Terwijl het tweede aspect de aanzienlijk hogere verfijning, focussering, het nog verder ontbreken van kleuring en vooral een enorm goede muzikale consistentie betreft. Je hoort dus duidelijk nog meer muziek op minder gecompliceerde wijze, waardoor technisch luisteren wel heel snel overboord kan worden gegooid. Is het nu een totaal andere weergave? Nee, want de herkenbaarheid met de originele Blade is zeker nog aanwezig. Maar het is wel net als bij de eerder van Meta absorptietechnologie voorziene KEF LS50 Meta, duidelijk een grote stap vooruit. Hoewel het ondoenlijk is om alle afgespeelde muziek te benoemen, haal ik er toch graag enkele typerende voorbeelden tussenuit. Het leuke van dit soort demo’s en mensen die van muziek houden, is dat je nieuwe muziek op een presenteerblaadje aangereikt krijgt. Eén van dit soort snoepjes is het Franse duo Ashkabad met hun album International Skankers. Twee heren uit de reggae en dub scene die een diep verlangen hadden om Jamaicaanse invloeden uit de jaren 70 te laten samensmelten met drukvolle en dragende baslijnen. Al bij het openingsnummer Kinshasa is het meteen feest. Want tsjonge, wat een indrukwekkend goede weergave wordt hier neergezet. Ik dacht het Blade concept inmiddels toch best goed te hebben doorgrond, maar wat in de luisterruimte van Listening Matters met dit nummer ontstaat is bijna bizar. Want terwijl het volume tijdelijk serieus zeer hoog wordt ingesteld, blijft de totaalweergave zelfs op dit bijna livevolume volledig overeind. De krachtige, drukvolle kickdrum en synthesizer baslijnen laten mijn middenrif heftig meebewegen. Voeg daarbij de zeer goed waarneembare gelaagdheid en messcherp gedefinieerde instrumentlijnen en een brede satanische grijns is al snel zichtbaar op het gelaat van alle aanwezigen. Ondanks de zeer stabiele D’Agostino eindtrap waarvan de wijzers op bepaalde momenten zelfs de 300 aan weten te tikken, is er zelfs dan nog steeds geen spoor van stress of compressie waarneembaar. Grote klasse en volgens mij hierdoor ook ideaal voor een topkwaliteit high-end homecinema.