Review: Monitor Audio Bronze 50 7G – Kleintjes met hifi-ambities

Een evenwichtige speaker

Om de Bronze 50 7G-speakers aan te sturen, haalde ik een compacte Primare I15-versterker boven. Omdat deze kleine speakers misschien wel op het menu kunnen staan van iemand die vooral naar vinyl wil luisteren, sloot ik op de Zweedse versterker een draaitafel aan die een tijdje in de testruimte op bezoek is: de Argon TT Signature, voorzien van een high-end Ortofon Black-element. Een WiiM Ultra diende dan weer om muziek via streaming te beluisteren en een brug te leggen naar de tv. Heel ingewikkeld hoeft het niet te zijn, al kun je met een apparaat zoals de Arcam SA35 of Marantz Stereo 70s het met nog minder dozen doen. Die opmerking maken we niet zomaar: de Bronze 50 7G is bij uitstek een soort speaker die terechtkomt bij mensen die wel een beter stereosysteem willen maar niet per se met hifi bezig zijn. Aansturing is niet zo’n probleem bij deze speaker: volgens de specificaties duikt de Bronze 50 7G (nominaal een 8-ohm speaker) niet onder 4 ohm, en de gevoeligheid ligt rond 86 dB. Je hebt er geen enorme krachtcentrale voor nodig.

David Byrne blijft een van de grote excentriekelingen die er rondloopt in het poplandschap, die altijd erin slaagt om spitsvondige lyrics te huwen aan deuntjes met veel wereldmuziekinvloeden. Lang hebben we dus niet geaarzeld om z’n nieuwe ‘Who Is The Sky’-album op vinyl binnen te halen en op de Signature TT te leggen. De Bronze 50 7G brengt de sfeer meteen over. Bij het plezante ‘What Is The Reason For It’ bijvoorbeeld, komt het duet tussen Byrne en Hayley Williams van Paramore heel goed tot z’n recht via deze kleine speaker. De latin vibe die af en toe z’n kop opsteekt brengen ze geslaagd over, met trompetten die mooi loskomen van de speakers. Het is wel vooral het vocale duel dat echt in de picture staat.

De Bronze 50 7G presenteert een helder midden, wat vocals en veel instrumenten echt tot hun recht laat komen. Hoger detail is zeker ook present, maar niet op z’n audiofiels. Een voordeel is dat je ook gerust tweedehands vinyl in een mindere staat mag spelen, zonder dat het gekraak alles begint te overheersen. Een oude maar niet al te versleten exemplaar van ‘In The Heart Of The Night’ met eighties-icoon Pat Benatar ligt in de testruimte om die ervaring na te bootsen. In combinatie met deze speler die wat dempend is, kreeg ik haar gitaarhits met drive en diepte te horen. Die typische jaren tachtig-vibe was helemaal aanwezig.

Er passeert altijd veel diverse muziek tijdens het testen, zowel in aandachtige luistermodus als in de achtergrond. Wat hierbij opviel, zowel bij rock van Los Campesinos! als bij het mooie Brahms vioolconcerto in D major, Op.77 met een virtuoze Hilary Hahn en de Academy of St Martin in the Fields, is dat deze instapspeaker nooit de neiging heeft tot compressie. Er is ruimte voor delicate passages, maar als het dynamisch heel wat spannender wordt boet de weergave niet in qua luchtigheid of schaal. Hoewel je met een duurdere speaker zeker bij die klassieke werken nog een heel stuk beeldvorming en detail kunt oogsten, is de Bronze 50 7G een speaker die al veel ontbloot.