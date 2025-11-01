Review: Monitor Audio Bronze 50 7G – Kleintjes met hifi-ambities

De Bronze-lijn van Monitor Audio staat al heel lang voor betaalbare kwaliteit. Ook bij de nieuwe 7G-generatie blijft de Britse luidsprekerbouwer kennis en technologie ontwikkeld voor duurdere lijnen toepassen. Een grotere woofer en een mooier design maakt de Bronze 50 7G interessanter dan ooit voor mensen die hifi-kwaliteit willen voor een niet al te hoge prijs.
Moeilijk is het niet zicht te krijgen op het Monitor Audio-speakeraanbod. De belangrijkste hifi-modellen zijn ingedeeld in vier families, die van laag tot hoog een metaalnaam meekrijgen die doet denken aan de hiërarchie onder sportmedailles: Bronze, Silver, Gold en Platinum. Het cijfer na die aanduiding geeft het model aan, met als afsluiter een aanduiding (zoals ‘7G’) die verklapt om welke generatie het gaat. De betaalbare Bronze-speakerfamilie is de recentste die een 7G-etiket opgespeld krijgt, nadat vorig jaar de Gold-lijn in een zesde generatie-vorm verscheen en eerder de Silver-lijn een flinke 7G-update kreeg. De Bronze 7G volgt, logischerwijze, de Bronze 6G op die in 2020 verscheen.
Wat altijd héél interessant is aan deze Bronze-familie? Het zijn luidsprekers die geen heftige prijskaartjes dragen én toch veel innovatie bevatten. Monitor Audio is nu eenmaal een van die Britse luidsprekerbouwers die sterk op R&D inzet, wat heel consistente en sonisch betrouwbare weergevers oplevert. Er zit heel wat technologie in de Bronze 50 7G van 600 euro per paar die hier aan bod komen.
2-wegs boekenplankspeaker
Opbouw
25 mm C-CAM Gold Dome tweeter, 6 inch C-CAM bass mid driver
Frequentiebereik
41 – 30.000 Hz (+/- 6 dB)
Cross-over
3.000 Hz
Gevoeligheid
86 dB (@ 1 m for 2.83 V)
Impedantie
8 Ohm (4 Ohm minimum @ 200 Hz)
Afmetingen
33,5 x 18,5 x 32,8 cm
Gewicht
6,4 kg
Een andere gezinssamenstelling
De Bronze 7G-lijn omvat vijf modellen, minder dan bij voorgaande generaties. Wat meteen in het oog springt is dat Monitor Audio het houdt bij één boekenplankspeaker (de Bronze 50 7G) en één vloerstaander (de Bronze 300 7G). Vroeger had je van elke type twee modellen, het nieuwe assortiment is een stuk eenvoudiger. Met een vanaf prijs van 600 euro per paar spreek je hier niet over ultieme budgetspeakers, maar wel betaalbare producten waarin meer tijd is gestoken qua afwerking en gebruikte techniek.
Monitor Audio heeft over de jaren altijd wat extra liefde getoond voor surroundopstellingen. Dat deed het door altijd een centerspeaker te voorzien, maar bij veel lijnen eveneens een zogenaamde FX-model. Dat was een specifieke luidspreker bedoeld om op te hangen, doorgaans achteraan in een thuisbioscoop. De vijfhoekige speaker etaleerde een bijzondere vorm, met een voorkant met midbass-woofer en een tweeter aan elke schuine kant. Zo’n FX kon je in een dipool-/bipoolmodus plaatsen, om achterin een bioscoop een ruimer geluidsbeeld te krijgen. Bij de zevende generatie verdwijnt die Bronze FX echter. In de plaats komt een universelere On-Wall-model. Die kun je nog steeds achteraan bij een cinema-opstelling gebruiken, maar ook als stereospeakers vooraan. Links en rechts van een televisie, bijvoorbeeld. Monitor Audio brengt daarnaast een Bronze AMS, een Dolby-speaker die je boven op de Bronze 50 of (waarschijnlijker) de Bronze 300 kunt plaatsen om hoogtekanalen voor Dolby Atmos- of DTS:X-geluid toe te voegen.
Drie heel diverse keuzes
Monitor Audio heeft veel ingenieurs in dienst, maar ook veel ontwerpers die bezig zijn met het designaspect. Beide werken nauw samen, misschien wel nauwer dan vaak het geval is bij luidsprekerbouwers. Die synergie is goed te zien bij de Bronze 7G’s die we op bezoek kregen (en een aantal modellen die we bij de Belgische distributeur van dichtbij bekeken).
Er zijn drie kleuredities van de Bronze-speakers, elk met een heel eigen karakter. De zwarte uitvoering is wellicht het meest traditioneel, zeker vanop afstand. Maar net als de witte en de walnoot edities is er iets heel speels gedaan door de randen van de baffle – het voorpaneel – een andere tint te geven. Bij de zwarte Bronze 50 7G is deze rand donkerbruin, wat vrij subtiel is. Dat is anders bij de witte kleur, waar die rand een gelaagde houtkleur bezit. Vanuit de sofa voegt dit letterlijk een streepje diepte toe. En bij de Bronze 7G in walnoot is er weer een andere look: daar is de voorkant uit een zwart hout, terwijl de rest van de speaker pronkt met een donkerbruine houtafwerking. Kortom, er zit gevoelsmatig wat meer afstand tussen de drie kleuren, wat je meer uitgesproken keuzes geeft. Het fraaiste vond ik zelf de witte uitvoering, die door die multiplex-rand iets moderner krijgt.
Los van kleuren en materialen, maakte de Bronze 50 7G een goede indruk qua bouwkwaliteit. De kast komt inert over en is mooi afgewerkt. De garantie op deze speakers is vijf jaar, wat een plus is.
Veel nieuwe techniek
Er zijn mooie stappen gezet qua afwerkingsniveau van de Bronze-lijn, het is qua techniek dat de 7G-generatie een echt grote sprong maakt. Een belangrijke vernieuwing is de keuze voor een grotere 6-inch C-CAM woofer in de Bronze 50 7G en de Bronze 300 7G. De driver is trouwens niet enkel een maatje groter, het is op verschillende vlakken (zoals het motorsysteem en ophanging) verbeterd. Er zit ook heel wat R&D achter de HiVe II-baspoort.
De audiodesigners van Monitor Audio blijven ook verder borduren op hun onderzoek naar directiviteit en het gebruik van uitsneden in kunstige patronen in de roosters voor tweeters. Samen met een nieuwe UD-waveguide moet dat bij de Bronze 50 7G en co zowel betere spreiding van het geluid opleveren en tegelijkertijd de speaker optisch interessanter maken. Dat roostertje is bovendien expres in een contrasterend kleurtje, zodat je oog sneller geïntrigeerd raakt door het geometrische patroon. Het lijkt wel een aaneenschakeling van kubussen, het deed me ergens denken aan een retro-arcadegame uit de jaren tachtig.
De bredere uitstraling van de speaker is ideaal als je de Bronze 50 7G wil gebruiken in een woonkamer waar meerdere mensen naar muziek luisteren of tv kijken. Bij Monitor Audio-speakers had ik in het verleden de neiging om ze een beetje in te draaien, bij deze Bronze 50 7G voelde dat niet als noodzakelijk aan. Een kleine beetje toe-in brengt wel wat frisheid, misschien handig in een kamer met veel demping.
Een evenwichtige speaker
Om de Bronze 50 7G-speakers aan te sturen, haalde ik een compacte Primare I15-versterker boven. Omdat deze kleine speakers misschien wel op het menu kunnen staan van iemand die vooral naar vinyl wil luisteren, sloot ik op de Zweedse versterker een draaitafel aan die een tijdje in de testruimte op bezoek is: de Argon TT Signature, voorzien van een high-end Ortofon Black-element. Een WiiM Ultra diende dan weer om muziek via streaming te beluisteren en een brug te leggen naar de tv. Heel ingewikkeld hoeft het niet te zijn, al kun je met een apparaat zoals de Arcam SA35 of Marantz Stereo 70s het met nog minder dozen doen. Die opmerking maken we niet zomaar: de Bronze 50 7G is bij uitstek een soort speaker die terechtkomt bij mensen die wel een beter stereosysteem willen maar niet per se met hifi bezig zijn. Aansturing is niet zo’n probleem bij deze speaker: volgens de specificaties duikt de Bronze 50 7G (nominaal een 8-ohm speaker) niet onder 4 ohm, en de gevoeligheid ligt rond 86 dB. Je hebt er geen enorme krachtcentrale voor nodig.
David Byrne blijft een van de grote excentriekelingen die er rondloopt in het poplandschap, die altijd erin slaagt om spitsvondige lyrics te huwen aan deuntjes met veel wereldmuziekinvloeden. Lang hebben we dus niet geaarzeld om z’n nieuwe ‘Who Is The Sky’-album op vinyl binnen te halen en op de Signature TT te leggen. De Bronze 50 7G brengt de sfeer meteen over. Bij het plezante ‘What Is The Reason For It’ bijvoorbeeld, komt het duet tussen Byrne en Hayley Williams van Paramore heel goed tot z’n recht via deze kleine speaker. De latin vibe die af en toe z’n kop opsteekt brengen ze geslaagd over, met trompetten die mooi loskomen van de speakers. Het is wel vooral het vocale duel dat echt in de picture staat.
De Bronze 50 7G presenteert een helder midden, wat vocals en veel instrumenten echt tot hun recht laat komen. Hoger detail is zeker ook present, maar niet op z’n audiofiels. Een voordeel is dat je ook gerust tweedehands vinyl in een mindere staat mag spelen, zonder dat het gekraak alles begint te overheersen. Een oude maar niet al te versleten exemplaar van ‘In The Heart Of The Night’ met eighties-icoon Pat Benatar ligt in de testruimte om die ervaring na te bootsen. In combinatie met deze speler die wat dempend is, kreeg ik haar gitaarhits met drive en diepte te horen. Die typische jaren tachtig-vibe was helemaal aanwezig.
Er passeert altijd veel diverse muziek tijdens het testen, zowel in aandachtige luistermodus als in de achtergrond. Wat hierbij opviel, zowel bij rock van Los Campesinos! als bij het mooie Brahms vioolconcerto in D major, Op.77 met een virtuoze Hilary Hahn en de Academy of St Martin in the Fields, is dat deze instapspeaker nooit de neiging heeft tot compressie. Er is ruimte voor delicate passages, maar als het dynamisch heel wat spannender wordt boet de weergave niet in qua luchtigheid of schaal. Hoewel je met een duurdere speaker zeker bij die klassieke werken nog een heel stuk beeldvorming en detail kunt oogsten, is de Bronze 50 7G een speaker die al veel ontbloot.
Zet je in de actie
Je kan deze speakers ook probleemloos gebruiken voor tv-geluid, wat ik ontdekte toen ik de twee Bronze 50 7G’s aan een Marantz Stereo 70s in de woonkamer hing. Hun neutralere houding en vloeiend midden bleek heel geschikt voor tv-reeksen en programma’s waar spraak een grote rol spelen. De nabespreking van een voetbalmatch pakweg, maar ook bij een misdaadreeks als ‘Justified: City Primeval’. Het verschil met de tv-speakers van de aanwezige LG-tv was enorm qua natuurlijkheid, maar vooral qua grootte van het geprojecteerde geluidsbeeld. Een rustige scène in een Amerikaanse bar werd hierdoor met de MA-speakers een stuk realistischer, ook omdat de vele kleine geluidjes (zoals geroezemoes en klinkende glazen) uit de achtergrond ruim in de woonkamer weerklonken.
Veel films vertrouwen op muziek om het verhaal verder te stuwen, en daar hebben deze kleintjes echt een streepje voor. Bij ‘A Complete Unknown’, de verrassend boeiende biopic over enkele jaren in het leven van Bob Dylan, verscheen de akoestische folkgitaar hierdoor heel fris en authentiek via die twee Bronze-speakertjes. Het moment dat Dylan – een sterke Timothée Chalamet – voor het eerst ‘The Times Are A-Changin’’ zingt op het Fairport Folk Festival, was echt imposant. Nu slagen heel wat kleinere kundig gebouwde speakers er wel in om een zekere mate van detail te leveren, bij deze Monitor Audio’s is het vooral de brede bereik en evenwichtigheid die een schouderklopje verdienen. Voor een kleine speaker vond ik het indrukwekkend hoeveel de Bronze 50 7G me ‘in’ het moment plaatste, in plaats van een ervaring op een afstand. De Bronze 300 7G-vloerstaander, die ook op bezoek was, levert wel een veel grotere soundstage en vooral meer massa. Het is ook niet gek dat een grote 3-wegsspeaker meer laag levert, natuurlijk. En toch, die Bronze 50 7G wist ook veel van de spanning bij ‘Predator: Killer of Killers’ over te brengen. Een subwoofer moet er wel bij als je echt het knallende, impactvolle wil van explosies en dreigende soundtracks – zoals bijna altijd bij kleine speakers – maar los daarvan een topprestatie.
Conclusie
Met de Bronze 50 7G zet Monitor Audio een flinke stap om een grote portie hifi-geluid naar een breder publiek te brengen. Een bodemprijs dragen ze niet, maar voor 600 euro per paar krijg je prestaties die je doorgaans een stukje hoger moet zoeken. De afwerking van deze speakers ademt ook degelijkheid uit, wat geruggensteund wordt door een uitgebreide garantie. Een echte aanrader.
9.0
Pluspunten
Heel mooie afwerking voor de prijs
Makkelijk aan te sturen
Evenwichtige, weinig gekleurde weergave
Blijf open en fris bij hogere volumeniveaus
Natuurlijk hoog
Minpunten
Een subwoofer kan een nuttige plus zijn
