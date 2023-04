Tune Inn organiseert demodagen met de nieuwe Naim 200 Series

De New Classic productlijn van het in Groot-Brittannië gevestigde Naim Audio bestaat op dit moment uit drie componenten die nieuwe techniek combineren met ouderwets vakmanschap en bewezen techniek.

De Naim New Classic NSC 222 is een voorversterker met uitgebreide streaming-functies aan boord met toegang tot populaire streamingdiensten zoals Tidal, Spotify, Apple Music en Qobuz, internetradio en een muziekbibliotheek op een lokale NAS. De liefhebber van vinyl krijgt een ingebouwde phonotrap voor MM-elementen aangeboden.

Verder beschikt de NSC 222 over een geïntegreerde hoofdtelefoonversterker waarvan de techniek is gebaseerd op de Uniti Atom Headphone Edition.

De New Classic NAP 250 is de natuurlijke partner van de NSC222. Hoewel sprake is van een nieuw apparaat, is dit feitelijk de zesde versie van een model dat al sinds 1975 continu in productie is.

De nieuwste NAP 250 heeft techniek die ook is verwerkt in de Statement, het vlaggenschip van de vloot van eindversterkers van Naim Audio.

Het New Classic-trio wordt gecompleteerd door de NPX 300, een voeding die volgens Naim een verbetering biedt voor de NSC 222. Door aansluiting van de NPX 300 wordt de interne voeding van de NSC 222 uitgeschakeld, waardoor de ruisvloer wordt verlaagd.

Tune Inn koppelt ook een inruilactie an de demodagen: breng uw apparatuur (en afhankelijk van wat u levert) loopt u mogelijk met een nieuwe Naim set de deur uit.

Voor meer informatie, zie de website van Tune Inn.