Waarom kiezen mensen draadloos, en hoe ‘draadloos’ is draadloos eigenlijk?

“Veel mensen die hier binnenkomen voor draadloze hifi,” zo vervolgt hij, “zijn op een zeker moment een verrassend goed klinkende ‘boombox’ tegengekomen. Bijvoorbeeld tijdens een barbecue, ergens in een achtertuin, waar zo’n kleurig cilindertje van een bekend Amerikaans merk op een krukje in de hoek van de tuin via bluetooth eigenlijk best lekker muziek lag te maken vanaf iemands telefoon. De eerste illusie die we dan zo snel mogelijk willen wegnemen is dat ‘draadloos’ in de hifi eigenlijk nooit echt draadloos is. Want je hebt hoe dan ook stroom nodig. Zo’n draagbaar luidsprekertje heeft een accu aan boord, maar dat is voor de vaste muziekinstallatie in huis helemaal niet handig, dus hebben de ‘draadloze’ apparaten die wij verkopen allemaal een stroomkabel.”

“Draadloos betekent in de hifi doorgaans dat je geen luidsprekerkabels en interlinks meer nodig hebt voor het audiosignaal. En omdat de alles-in-één apparaten doorgaans ook voorzien zijn van Wi-Fi én streaming hebben we daarmee meteen het eerste echte pluspunt te pakken: overal waar je een stopcontact hebt kun je muziek laten klinken. Je bent niet meer gebonden aan aansluitpunten voor ethernet of luidsprekers, waardoor het gebruik van draadloze hifi ook steeds aantrekkelijker wordt wanneer klanten hun hele huis van muziek willen voorzien. Wanneer je tijdens nieuwbouw nog de keuze hebt raden we altijd aan om op z’n minst toch ethernet door de muur te laten lopen, en liefst ook voldoende ruime pijpen te laten inbouwen waar je ooit luidsprekerkabel doorheen kunt trekken als je dat zou willen, maar voor bestaande woningen is ‘draadloos’ echt een uitkomst. Want niemand heeft zin om de hele kamer uit te ruimen en sleuven in de muur te laten frezen, met alle stof en rotzooi van dien.”