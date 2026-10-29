Nadat ik eerder bij AVNUE in Eindhoven te gast was om hun ideeën over platenspelers en het opstellen van luidsprekers op te tekenen, schuif ik in het derde deel van het geplande vierluik bij ze aan om het over draadloze hifi te hebben. Ik ging op zoek naar antwoorden op vragen als wat is het, 'wat kun je ermee en wat is de stand van zaken betreffende de geluidskwaliteit?'
Opnieuw is Menno mijn gastheer, een logische keuze omdat we elkaar al jaren kennen en een goede band hebben. We hebben een sterk overlappende muzieksmaak, een zwak voor de bourgondische geneugten des levens en een overeenkomstige kijk op hifi, de plek die het inneemt in huis, en hoe het zou moeten klinken. “We hebben ‘draadloze hifi’ als onderwerp gekozen omdat we merken dat de vraag ernaar duidelijk toeneemt, maar dat er ook nog vrij veel onduidelijkheid bij de consument is over wat ze kunnen verwachten,” steekt Menno van wal. “Het aantal draadloze hifi-producten in ons assortiment groeit, en omdat wij altijd voor een goede relatie met onze klanten gaan en veel met ze spreken over hun keuzes en onze adviezen hebben we een vrij goede kijk ontwikkeld op wie het koopt, en waarom.”
Waarom kiezen mensen draadloos, en hoe ‘draadloos’ is draadloos eigenlijk?
“Veel mensen die hier binnenkomen voor draadloze hifi,” zo vervolgt hij, “zijn op een zeker moment een verrassend goed klinkende ‘boombox’ tegengekomen. Bijvoorbeeld tijdens een barbecue, ergens in een achtertuin, waar zo’n kleurig cilindertje van een bekend Amerikaans merk op een krukje in de hoek van de tuin via bluetooth eigenlijk best lekker muziek lag te maken vanaf iemands telefoon. De eerste illusie die we dan zo snel mogelijk willen wegnemen is dat ‘draadloos’ in de hifi eigenlijk nooit echt draadloos is. Want je hebt hoe dan ook stroom nodig. Zo’n draagbaar luidsprekertje heeft een accu aan boord, maar dat is voor de vaste muziekinstallatie in huis helemaal niet handig, dus hebben de ‘draadloze’ apparaten die wij verkopen allemaal een stroomkabel.”
“Draadloos betekent in de hifi doorgaans dat je geen luidsprekerkabels en interlinks meer nodig hebt voor het audiosignaal. En omdat de alles-in-één apparaten doorgaans ook voorzien zijn van Wi-Fi én streaming hebben we daarmee meteen het eerste echte pluspunt te pakken: overal waar je een stopcontact hebt kun je muziek laten klinken. Je bent niet meer gebonden aan aansluitpunten voor ethernet of luidsprekers, waardoor het gebruik van draadloze hifi ook steeds aantrekkelijker wordt wanneer klanten hun hele huis van muziek willen voorzien. Wanneer je tijdens nieuwbouw nog de keuze hebt raden we altijd aan om op z’n minst toch ethernet door de muur te laten lopen, en liefst ook voldoende ruime pijpen te laten inbouwen waar je ooit luidsprekerkabel doorheen kunt trekken als je dat zou willen, maar voor bestaande woningen is ‘draadloos’ echt een uitkomst. Want niemand heeft zin om de hele kamer uit te ruimen en sleuven in de muur te laten frezen, met alle stof en rotzooi van dien.”
Het verschil tussen actief en draadloos, en all-in-one
“Een onderscheid dat misschien ook nog gemaakt moet worden,” gaat Menno verder, “is tussen actieve systemen, draadloze systemen, en all-in-one systemen. We hebben bijvoorbeeld de Dynaudio Confidence 20A luidsprekers in huis die alléén maar ‘actief’ zijn, dus eigenlijk alleen een eindversterker aan boord hebben, maar die niet voorzien zijn van draadloze technologie om onderling te communiceren. Dat gaat bij die luidsprekers bedraad, en er zit ook geen streaming ingebouwd, daar heb je een externe bron voor nodig. Luidsprekers die actief en verder alleen draadloos zijn hebben we niet, er zit vandaag de dag eigenlijk altijd een vorm van streaming ingebouwd, zodat het in principe gewoon een kwestie zou moeten zijn van uitpakken, neerzetten, stroom erop en muziek luisteren. Maar in de praktijk moet daar toch nog vaak de handleiding voor worden bestudeerd. Of wij leggen uit hoe het werkt, natuurlijk… Maar als je enige muziekbron streaming is mag je alle hedendaagse draadloze muzieksystemen dus eigenlijk wel alll-in-one noemen.”
Van ‘Boombox-Upgrade’ tot echte high-end
De vraag ‘wat is het’ lijkt daarmee afdoende beantwoord. Maar ‘wat kun je ermee’ verdient nog wat nadere toelichting. “Zoals gezegd zijn de systemen ‘all-in-one’ als je alleen gebruik maakt van streaming als muziekbron,” vertelt Menno. “Maar een systeem als de kleine maar verrassend groot klinkende PSB IQ2 verkopen we vaak in plaats van een soundbar, omdat ze echt een stuk beter klinken, én naast het geluid van je televisie ook heel geschikt zijn voor muziek. Maar dan heb je voor het journaal of een film dus ook nog een HDMI kabel nodig van je tv naar de ‘master’ luidspreker. Want HDMI ARC gaat ook nog niet draadloos. Zoals je ziet is ‘draadloos’ dus een vrij relatief begrip. Daarom vragen we klanten die bij ons binnenkomen voor draadloze hifi ook altijd naar hun kijk- en luistergewoontes. Luister je vooral actief naar muziek en zit je tijdens het luisteren, óf loop je rond en is muziek slechts een ‘achtergrondje’? Dat bepaalt voor een groot deel op welk niveau we gaan zoeken met de klant, en of we naar een systeem met één of meerdere luidsprekers toe moeten, of naar een echt stereo systeem. Voor een systeem met één of meer losse luidsprekers, bijvoorbeeld in de keuken of in de eet-, slaap- of studeerkamer, zijn draadloze speakers dus heel gemakkelijk. Maar je kunt er ook een ‘dedicated’ stereo systeem mee maken, waarbij je de losse luidsprekers juist als ‘linker’ en ‘rechter’ aanwijst. Daar gelden wat ons betreft dan echter weer wat andere eisen voor. Vooral qua plaatsing. Als je stereo wil luisteren moet je dezelfde dingen in acht nemen bij de opstelling als wanneer je een traditioneel hifi systeem met passieve luidsprekers opstelt.”
De instap in de ‘draadloze’ hifiwereld
Als voorbeelden van de instapklasse voor draadloze hifi bij AVNUE heeft Menno een aantal kleine systeempjes op een rijtje gezet. De prijzen beginnen grofweg bij 300 euro per stuk. Merken als Bluesound, Sonos en Denon leiden al jaren in dit deel van de markt, en hun systemen zijn betrouwbaar en klinken uitstekend. Als je met deze all-in-one ‘draadloze’ spelertjes een stereo-systeem wil maken moet je er dus twee kopen, en die (meestal in de bijbehorende app) aan het linker- of rechterkanaal van het stereosignaal toewijzen. “Daarmee kun je bijvoorbeeld een hele leuke en betaalbare oplossing voor op je terras maken,” legt Menno uit. “Maar ook op een studentenkamer kun je voor dat geld weinig beters neerzetten. We verkopen deze kleine systeempjes ook vaak als aanvulling op een bepaald systeem in de woonkamer. Als iemand bijvoorbeeld de eettafel helemaal aan de andere kant van de kamer heeft staan en daar ook goed geluid wil, of als ze in de keuken tijdens het koken naar dezelfde muziek als in de woonkamer willen luisteren. Het voordeel van alle hedendaagse all-in-one luidsprekersystemen is dat ze, vrijwel zonder limiet in aantal, als een soort virtuele ketting aan elkaar te koppelen zijn om dezelfde muziek weer te geven. Zodat je gedurende de dag door je huis kunt dwalen en toch overal dezelfde muziek hoort. Wat ons betreft loopt de instapklasse globaal tot ongeveer 700 euro per stuk, daarboven zit je echt al in de middenklasse.”
De middenklasse
In de middenklasse van de draadloze hifi is de concurrentie iets minder groot, maar heb je volgens Menno nog steeds veel keuze: “De Ruark R410 en de R810, de DALI Vega en de meer betaalbare Naim Mu-so 2 zijn fraaie actieve stereo all-in-one luidsprekersystemen die zowel klankmatig als qua uiterlijk echt meer in hun mars hebben dan de kleintjes uit de instapklasse, die altijd mono zijn. Ze klinken niet alleen beter, maar hebben ook duidelijk meer oog voor lifestyle en design. Hier zit echter ook de scheidslijn tussen stereosystemen in één behuizing en stereosystemen met twee losse behuizingen, zoals de al eerder genoemde PSB IQ2. Dit soort enkelvoudige stereosystemen verkopen we nog vrij vaak als luxe standalone of als upgrade van een soundbar, maar ook steeds vaker als aanvulling op een bestaand systeem, wanneer het budget een minder grote rol speelt dan het design.”
De topklasse
“De topklasse is eigenlijk grofweg in tweeën te splitsen,” zegt Menno met een wijzend gebaar naar een paar futuristisch ogende objecten. “Enerzijds heb je de uiterst luxueuze en meer op design gerichte Marantz Horizon modellen en de Phantoms van Devialet, die we sinds kort ook in het assortiment hebben. Dat zijn superdeluxe all-in-one systemen die zowel technisch als klankmatig geen compromissen sluiten, en die je als zeer hoogwaardige enkele luidspreker kunt gebruiken, of in multiroom systemen, maar die je ook heel goed als stereopaar kunt neerzetten. Maar als je dan gaat kijken wat een compleet stereosysteem gaat kosten heb je voor dat geld tegenwoordig ook een ruime keuze uit draadloze all-in-one luidsprekers die als ‘klassiek’ stereopaar worden verkocht.”
Hij leidt me naar een opstelling elders in de winkel, waar meerdere actieve draadloze luidsprekers van onder meer KEF, Dynaudio en Piega staan opgesteld. “Deze modellen hebben allemaal uitgebreide streaming mogelijkheden aan boord, en klinken net zo goed als ‘gewone’ passieve luidsprekers. Misschien, als ik heel eerlijk ben, zelfs nog net wat beter, omdat de ingebouwde versterkers en DSP-correctie een weergave mogelijk maken die anders niet te realiseren zou zijn. Het ‘nadeel’ van dit soort actieve systemen is dat er weinig aan te tweaken is. Het zijn gesloten systemen qua versterking en streaming, dus de audiofiel die graag verschillende combinaties uitprobeert is niet de doelgroep voor deze producten. Je kunt eventueel wel wat met stroomkabels uitproberen, en als je er bijvoorbeeld je phonotrap of je televisie op wil aansluiten maakt die analoge of digitale verbinding ook nog wel wat verschil, maar deze systemen zijn toch veel meer gericht op gebruiksgemak en perfecte (klankmatige) integratie. En om die reden verkopen we ze steeds vaker, ook al zijn ze dus niet écht draadloos.”
Samenvattend
Draadloze hifi, met de nadruk op hifi, is vandaag de dag echt serieus goed en daarom niet meer weg te denken uit de huiskamers van muziek- en filmliefhebbers die gebruiksgemak en design nét zo belangrijk vinden als geluidskwaliteit. En dus vind je draadloze hifi ook steeds vaker in het assortiment van de hifi- en AV-retailer die de ontwikkelingen op de voet volgt. Helemáál draadloos is het niet, want voorlopig heb je op zijn minst nog een stopcontact en een stroomkabel nodig. Of een HDMI kabel of zelfs een gewone interconnect voor je phonotrap als je nog plaatjes draait. Maar zelfs verstokte audiofielen, die de eeuwige onrust van nieuwe kastjes en kabeltjes beu zijn, beginnen aan te haken. En zoals altijd, bij alles dat het predicaat ‘hifi’ draagt, is het verstandig om je goed te laten voorlichten bij een vakspeciaalzaak die een ruim assortiment biedt en luistert naar je persoonlijke wensen. Nu is het niet de bedoeling om van dit verhaal een advertorial te maken, maar áls je op zoek bent naar een goede draadloze oplossing zou ik toch zeker eens binnenlopen op de Geldropseweg in Eindhoven.
AVNUE, Geldropseweg 105, 5611 SE Eindhoven, tel: +31(0)40-2111865, email: info@avnue.nl, www.avnue.nl
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