Genieten van elke vierkante meter bij AVNUE

AVNUE is een paar jaar geleden uit een nabijgelegen pand in dezelfde straat verhuisd naar de huidige locatie. Een mooi modern pand waar je de auto op de achtergelegen parkeerplaats kunt parkeren zodat je je tijdens het bezoek geen zorgen hoeft te maken over het verstrijken van de parkeertijd. Hiermee kun je je maximaal richten op het doel van jouw bezoek. De winkel maakt vanaf de weg al direct een statige, verzorgde indruk. Ook het trottoir en de perkjes met groen ogen netjes en schoon. Het zijn de kleine dingen die toevoegen aan de totaalindruk.

Bij binnenkomst bij AVNUE tref ik een nette en goed gevulde winkelvloer. Eerst wandel ik onderzoekend door de ruim opgezette televisiehoek met de premium televisiemerken Loewe en LG. Daarna beweeg ik me langs de modellen van Panasonic; premium merken die elk op een eigen gebied excelleren. De kleurbalans van de Loewe toestellen is bijvoorbeeld magistraal, bij LG is de ondersteuning van apps weer erg goed, terwijl de performance van beeldprocessing bij Panasonic superieur is. Hiermee is er voor elke klant een high-end televisie te vinden die precies aansluit bij de meest belangrijke wensen. Het aandeel OLED is hoog en ik begrijp dat het overgrote deel van de klant bij de oriëntatie naar een nieuwe televisie kiest voor de OLED-beeldtechniek.

Vervolgens loop ik langs een kast met een ruime keuze aan phono elementen, de stroomproducten van IsoTek en kijk ik mijn ogen uit in de goed gevulde hoek met bekabeling van de kabelspecialisten AudioQuest en Inakustik. Het aanbod in platenspelers is ruim. Of je nu gaat voor een gunstig geprijsde Audio Technica, een snaar aangedreven Pro-Ject, een direct drive van Technics, een legendarische Thorens of een prachtig ogende Transrotor; voor elke vinylliefhebber is ook hier een passende kandidaat. AVNUE heeft zelfs een ervaren platenspeler specialist in huis waar je de naald of platenspeler kundig kunt laten controleren. Ben je toe aan een nieuwe naald of wil je upgraden naar een beter element, dan is alle vakkennis aanwezig om je in de keuze te begeleiden en deze vervolgens conform fabrieksspecificaties voor jou te monteren.

Het achterste deel van de showroom is over de gehele breedte gevuld met een indrukwekkende wand van de premium AV en audiocomponenten. Ik zie Denon en Marantz, maar ook de hoogwaardige hifi componenten van NAD, Naim en T+A. Nieuw in het leveringsprogramma zijn de exclusieve hificomponenten van het Japanse Esoteric. Deze compromisloos ontworpen audiocomponenten behoren al decennia tot de technologisch meest verfijnde hifi componenten in het ultra-highend segment. Zelfs de nieuwste 10-serie componenten van Marantz staan prominent opgesteld. Deze vind je niet in elke winkel, maar worden exclusief in Nederland geleverd door een paar geselecteerde Diamond Dealers, waaronder AVNUE.