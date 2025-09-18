Enkele maanden geleden bracht ik mijn eerste bezoek aan de in de lichtstad gevestigde AV-specialist AVNUE voor een uitgebreide luistersessie met een fraaie set DALI Epikore 9 luidsprekers. Deze werden aangestuurd met een gescheiden vooreindcombinatie van NAD. Ik was onder de indruk. Niet alleen van de geluidskwaliteit van de set, ook van het belevingsniveau van de speciaal voor dit doel ingerichte luisterruimtes. De combinatie van muziek en de fijne atmosfeer liet me telkens in een andere wereld plaatsnemen. Nu, een half jaar later keer ik terug. Niet voor een nieuwe luistersessie, maar om eens met het team achter deze eigentijdse winkel kennis te maken.
Regelmatig bezoek ik winkels en elke winkel heeft zijn eigen charme. Ik kan het waarderen wanneer ik een winkel betreed waar ik hink-stap-sprong een weg door de winkel moet banen om een veelvoud aan verschillende hifi componenten te ontdekken. Ook zijn er de zogenaamde experience centers. Deze kennen een compleet andere aanpak en hebben ruimte na ruimte stijlvol ingericht met specifieke oplossingen van een bepaalde fabrikant. Soms is er de keuze om een deel van een productlijn te beluisteren, soms is er alleen een goed, beter en best selectie die door de aanbieder zelf is samengesteld. Dit is veel meer gericht op de klant die op zoek is naar een invulling van persoonlijke wensen en hierbij een minder specifieke merkvoorkeur heeft.
AVNUE in Eindhoven biedt het beste van deze twee werelden. Hier tref je iconische merken en modellen in een fraai ingerichte omgeving waarbij je bij elke kijkhoek het water in de mond loopt. Het team van AVNUE bestaat uit echte muziekliefhebbers waarbij je nog heel bewust kunt kiezen voor een zelf samengestelde hifi-set die aansluit bij de sound en filosofie die bij jou past. Zie AVNUE dus als een derde type specialist. Hiermee neemt AVNUE een unieke positie in en trekt hiermee klanten aan uit geheel Nederland tot ver hierbuiten.
Genieten van elke vierkante meter bij AVNUE
AVNUE is een paar jaar geleden uit een nabijgelegen pand in dezelfde straat verhuisd naar de huidige locatie. Een mooi modern pand waar je de auto op de achtergelegen parkeerplaats kunt parkeren zodat je je tijdens het bezoek geen zorgen hoeft te maken over het verstrijken van de parkeertijd. Hiermee kun je je maximaal richten op het doel van jouw bezoek. De winkel maakt vanaf de weg al direct een statige, verzorgde indruk. Ook het trottoir en de perkjes met groen ogen netjes en schoon. Het zijn de kleine dingen die toevoegen aan de totaalindruk.
Bij binnenkomst bij AVNUE tref ik een nette en goed gevulde winkelvloer. Eerst wandel ik onderzoekend door de ruim opgezette televisiehoek met de premium televisiemerken Loewe en LG. Daarna beweeg ik me langs de modellen van Panasonic; premium merken die elk op een eigen gebied excelleren. De kleurbalans van de Loewe toestellen is bijvoorbeeld magistraal, bij LG is de ondersteuning van apps weer erg goed, terwijl de performance van beeldprocessing bij Panasonic superieur is. Hiermee is er voor elke klant een high-end televisie te vinden die precies aansluit bij de meest belangrijke wensen. Het aandeel OLED is hoog en ik begrijp dat het overgrote deel van de klant bij de oriëntatie naar een nieuwe televisie kiest voor de OLED-beeldtechniek.
Vervolgens loop ik langs een kast met een ruime keuze aan phono elementen, de stroomproducten van IsoTek en kijk ik mijn ogen uit in de goed gevulde hoek met bekabeling van de kabelspecialisten AudioQuest en Inakustik. Het aanbod in platenspelers is ruim. Of je nu gaat voor een gunstig geprijsde Audio Technica, een snaar aangedreven Pro-Ject, een direct drive van Technics, een legendarische Thorens of een prachtig ogende Transrotor; voor elke vinylliefhebber is ook hier een passende kandidaat. AVNUE heeft zelfs een ervaren platenspeler specialist in huis waar je de naald of platenspeler kundig kunt laten controleren. Ben je toe aan een nieuwe naald of wil je upgraden naar een beter element, dan is alle vakkennis aanwezig om je in de keuze te begeleiden en deze vervolgens conform fabrieksspecificaties voor jou te monteren.
Het achterste deel van de showroom is over de gehele breedte gevuld met een indrukwekkende wand van de premium AV en audiocomponenten. Ik zie Denon en Marantz, maar ook de hoogwaardige hifi componenten van NAD, Naim en T+A. Nieuw in het leveringsprogramma zijn de exclusieve hificomponenten van het Japanse Esoteric. Deze compromisloos ontworpen audiocomponenten behoren al decennia tot de technologisch meest verfijnde hifi componenten in het ultra-highend segment. Zelfs de nieuwste 10-serie componenten van Marantz staan prominent opgesteld. Deze vind je niet in elke winkel, maar worden exclusief in Nederland geleverd door een paar geselecteerde Diamond Dealers, waaronder AVNUE.
Genieten
Aanvullend levert de winkel een breed en diep aanbod aan luidsprekers van iconische merken. Zowel de 700 en 800-series van Bowers & Wilkins, de vloerstaande en monitorluidsprekers van het Franse Focal, luidsprekers van het Zwitserse Piega en de begeerlijke Confidence luidsprekermodellen van Dynaudio. Het merk Audio Physic is onlangs aan het leveringsprogramma toegevoegd. Wat me bovenal opvalt is dat het Deense DALI goed is vertegenwoordigd. AVNUE is namelijk de enige full-range DALI Kore-dealer in Nederland waar je elke Epikore, Rubikore en de hoogst gepositioneerde DALI Kore kunt beluisteren. Is jouw ruimte echter beperkt, dan levert de winkel ook kwalitatief goede hoofdtelefoons van DALI, Bowers & Wilkins en van het technisch prachtige T+A.
Ondanks dat AVNUE een ruim leveringsprogramma biedt, is het onmogelijk om van elk merk de modellen tot in de hoogste prijsklassen op voorraad te hebben. Is er iets dat je graag wilt beluisteren maar is het niet voorradig, dankzij de goede contacten met importeurs en fabrikanten kan AVNUE zelfs de meest exclusieve modellen naar Eindhoven laten komen. Voor zo’n luistersessie zijn er drie sfeervolle luisterruimtes ingericht waar je in alle rust kunt luisteren. Ook is er een separate huiskameromgeving gemaakt waar je kunt genieten van entertainment in een haarscherpe beeldkwaliteit. Hierbij maakt een goede soundbar of conventionele AV-set de beleving helemaal compleet. Gaan jouw wensen verder dan dit, dan kun je je bij AVNUE ook laten informeren over een maatwerk cinema met inbouwluidsprekers van Bowers & Wilkins, DALI, Focal of van Krix. Hierbij maakt de winkel gebruik van de high-end projectors van JVC en van Sony. De beleving? Die kun je het best zelf in de winkel gaan ervaren.
Maatwerk is vakwerk
Nadat ik een uitgebreide indruk van de winkel heb opgedaan, praat ik met mede-eigenaar Roel van Nunspeet bij over de unieke aspecten van AVNUE. Hiervoor nemen we plaats in de sfeervolle koffiehoek waarin CI-componenten onopvallend zijn weggewerkt. Ondanks dat dit maar een klein deel van het aanbod in de winkel betreft, neemt dit segment een steeds belangrijkere plek in. Volgens Roel zijn er steeds meer klanten in dergelijke oplossingen geïnteresseerd en vertelt dat ze onlangs een mooi bioscoopproject hebben opgeleverd. Dit Custom Install (CI) project is van het begin tot het einde door AVNUE begeleid. Wanneer ik Roel vraag hoe dit bij AVNUE in zijn werk gaat, vertelt hij dat de klant met een specifieke wens de winkel in komt. Hierna maakt de adviseur samen met de klant een opzet en past dit aan op het formaat en het budget dat de klant hierbij voor ogen heeft.
AVNUE is hierbij niet enkel de leverancier van componenten, maar begeleidt het gehele project van aannemer en installateur tot aan de technische kant van de implementatie. Tijdens de looptijd van het project blijft de klant betrokken bij de realisatie, maar hierbij wordt deze niet vermoeid met de technische details. Achter de schermen blijft AVNUE zelf wél nauw bij de uitvoer betrokken. Niet zozeer in het voorbereidend werk zoals het zagen van de gaten of het aanleggen van de elektrische infrastructuur, want daar is de timmerman of elektricien beter in. Wel adviseert het team op het gebied van akoestiek en over de meest geschikte plek van montage. Hier heeft de timmerman of elektricien vaak weer minder verstand van. Is alles klaar en geschilderd, dan komen de specialisten van AVNUE om alles aan te sluiten, in te regelen en wordt de werking tot slot aan de klant uitgelegd.
In hoeverre verschilt de aanpak van AVNUE met veel CI-aanbieders in de markt? Maatwerk gaat volgens Roel verder dan alleen het inbouwen van een luidsprekersysteem. Bij maatwerk in het hogere segment proberen de adviseurs zowel op klant-, architect- en op interieurniveau te kijken. Natuurlijk kun je kiezen voor de best klinkende inbouwluidspreker, maar soms is het volgens Roel interessanter om een stapje terug te nemen en dit alles voor het oog onzichtbaar te maken waarmee de impact juist groter wordt. Het team van AVNUE adviseert hierbij ook over de mogelijkheden van afwerking. De decoratieve roosters kunnen namelijk ook in de kleur van wand of plafond worden gespoten, maar bij sommige materialen is het mooier om deze te laten 3D-printen. Wanneer je helemaal tot het uiterste wilt gaan kun je de roosters ook uit hetzelfde materiaal als de wand of plafond laten laseren waarmee deze helemaal onzichtbaar worden. Ik ben hier best enthousiast over en zou dit eigenlijk eerder verwachten van een high-end interieurspecialist dan van een AV-specialist.
Mijn winkeloordeel
Het in Eindhoven gevestigde AVNUE is niet zomaar een hifiwinkel. Van meerdere begeerlijke merken pronken de topmodellen op meerdere plekken in de winkel. Modellen waarvan ik weet dat deze zeldzaam zijn om deze überhaupt aan te treffen. Dit zijn merken waarover je in de Music Emotion al veel hebt gelezen, maar deze bij AVNUE ook op je gemak kunt komen beluisteren. Naast het aanbod van conventionele audiocomponenten levert de winkel alles om maatwerkprojecten met succes af te ronden. Er is maar een handjevol winkels waarbij je deze mogelijkheid wordt geboden en hiervan behoort AVNUE tot een van de beter gesorteerde specialisten.
De winkel levert als AV-dealer in het hogere segment een breed en diep aanbod van mooie en bovenal unieke merken. Of je nu kiest voor head-fi, home cinema of hifi, je kunt je op je gemak oriënteren op de oplossing die het best past bij jouw manier van leven. Hierbij staan de adviseurs je bij om binnen de door jou gestelde criteria te begeleiden of je juist naar nieuwe wegen in hifi te leiden. Met name deze laatste weg voegt soms dat stukje extra aan emotie toe waarmee je jouw entertainment op een nieuwe manier zult herontdekken. Wil je de ‘wauw’-factor ook zelf beleven, maar dan eens kennis met het gedreven team van AVNUE of oriënteer je alvast op de toegankelijke website met de goed georganiseerde webshop.
AVNUE, Geldropseweg 105, 5611 SE Eindhoven, www.avnue.nl
