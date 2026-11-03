Grotere Classic-retrospeaker bij JBL met de L150

Geïnspireerd door JBL-ontwerpen uit de jaren zeventig, gaat het om een flinke 3-weg rechthoek met een voorkant die van de luisteraar weg kantelt. Daarmee oogt de L150 net anders dan de rechtere Classic L52, L82 of L100, die vaak op een lage stand onder een hoek werden geparkeerd zodat de drivers naar de oren wezen. Achter het kenmerkende speakerrooster met Quadrox-doppen – helaas bij dit model enkel in het zwart – huist een 15-inch Pure Pulp Differential Driver-woofer, een 6,5-inch middentoner en een 28mm-titanium tweeter. De drukke voorkant herbergt ook twee basreflexopeningen en twee draaiknoppen waarmee de hoge en lage tonen kunnen worden afgeregeld. Die zaken moeten de plaatsing van de JBL-speaker in een kamer eenvoudiger maken. De Classic L150 werd op de Audio Video Show in Warschau voorgesteld. De prijs in de Benelux staat nog niet helemaal vast, maar zou circa 9.999 euro bedragen.

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