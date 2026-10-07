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Ring lanceert vijf nieuwe beveiligingscamera’s voor binnen en buiten

07 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
Ring Spotlight Cam 4K Plus

Ring pakt vandaag even flink uit. Het lanceert namelijk vijf nieuwe beveiligingscamera's. Drie voor buiten en twee nieuwe binnencamera's.

Ring Indoor Camera 4K Outdoor Camera 4K Plus Floodlight Camera 4K Plus Pan-Tilt Indoor Camera 2K Spotlight Camera 4K Plus

Ring lanceert vijf nieuwe camera’s voor binnen en buiten. Het gaat om de Ring Outdoor Camera 4K Plus, de Spotlight Camera 4K Plus en de Floodlight Camera 4K Plus voor buiten. Voor binnen lanceert het merk de Indoor Camera 4K en de Pan-Tilt Indoor Camera 2K.

Buitencamera’s

De Ring Outdoor Camera 4K Plus heeft een gezichtsveld van 140 graden en kun je op vier verschillende manieren van stroom voorzien, namelijk via batterijen, via een snoer, via zonne-energie of via PoE+. De Spotlight Camera 4K Plus is de eerste schijnwerpercamera van de fabrikant met een 4K-resolutie. Met 550 lumen worden indringers meteen afgeschrikt. De Floodlight Camera 4K Plus pakt uit met maar liefst twee ingebouwde schijnwerpers van 2000 lumen en een 4K-resolutie.

Binnencamera’s

De nieuwe Indoor Camera met 4K-resolutie heeft een gezichtsveld van 115 graden en een privacy cover om de camera af te schermen wanneer je gewoon thuis bent. De nieuwe Pan-Tilt Indoor Camera 2K tenslotte beschikt over ingebouwde bewegingsdetectie en slimme tracking. De camera kan 360 graden draaien en 175 graden kantelen om ongewenste bezoekers volledig in de gaten te houden.

Prijzen en beschikbaarheid

De Indoor Camera 4K en Pan-Tilt Indoor Camera 2K zijn per direct beschikbaar. De buitencamera’s verschijnen in de komende weken. De prijzen zijn als volgt:

  • Outdoor Camera 4K Plus: 149,99 euro
  • Spotlight Camera 4K Plus: 199,99 euro
  • Floodlight Camera 4K Plus: 219,99 euro
  • Indoor Camera 4K: 99,99 euro
  • Pan-Tilt Indoor Camera 2K: 69,99 euro

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