De speakerset Theater 500 die ook los verkrijgbaar is, biedt volgens Teufel natuurlijk en evenwichtig geluid van hoge kwaliteit. De twee hifi-speakers moeten met geavanceerde technologie voor een unieke audio-ervaring zorgen. Het 3-kanaals systeem met twee woofers voor extreem lage bastonen zorgt in combinatie met de time alignment (tijdcorrectie)-technologie voor driedimensionale sound. Dankzij het downfiring bassreflex-systeem kan de set aan de muur worden bevestigd of vrijstaand in de huiskamer worden opgesteld zonder vervorming van het geluidsbeeld.

De stereo-AV-receiver Denon DRA-800H is volgens Teufel de perfecte metgezel voor deze set. Met een groot aantal aansluitingen biedt deze tweekanaals hifi-receiver een breed scala aan opties. De receiver is compatibel met streamingdiensten zoals Spotify, Amazon Music en Deezer en biedt ondersteuning voor spraakbediening met de Google Assistent of Siri.

Kenmerken THEATER 500 + DENON DRA-800H

Twee hoogwaardige THEATER 500-stereospeakers in combinatie met de stereo-AV-receiver Denon DRA-800H

Geknipt voor het luisteren naar muziek, het kijken van televisie of het spelen van games met kwalitatief hoogwaardig stereogeluid.

145 watt vermogen per kanaal in 6 Ohm, USB-poort voor het aansluiten van externe geluidsdragers, microfooningang en andere analoge en digitale ingangen, 5 HDMI-ingangen en één HDMI-uitgang met ondersteuning voor 4K, 3D, HDCP 2.3, HDR10 en ARC

Radio via FM en DAB+, spraakbediening, kant-en-klare ondersteuning voor onder meer Alexa, Google Assistant, Apple Siri, Bluetooth, Amazon Music, AirPlay 2, Napster, TuneIn, Deezer, Spotify Connect, Soundcloud en TIDAL

Aansluitbaar op een televisie, een platenspeler, een cd-speler, een gameconsole en een televisieontvanger. Subwoofer optioneel aansluitbaar.

Driewegsysteem met twee zware woofers voor extreem lage bastonen, time alignment-technologie voor stabiel en gedetailleerd driedimensionaal geluid

Constante richtingsgevoeligheid dankzij golfgeleider voor optimaal geluid in elke luisterpositie. De nieuwe dempingskamer reduceert staande golven en storende resonantie.

Prijs en beschikbaarheid

De set is verkrijgbaar voor een prijs van 1.599,99 euro via teufelaudio.nl in de kleur zwart of een combinatie van zwart en metallic. Teufel biedt een tijdelijke korting van 31% aan, waarmee de prijs van de set uitkomt op 1.099,99 euro.