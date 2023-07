Teufel lanceert REAL BLUE PRO koptelefoon met 40 uur batterijduur

De 44 m grote HD-drivers zorgen voor een evenwichtig geluid met een gedetailleerde weergave van hoge tonen en een droge bas. Gebruikers kunnen het geluid naar wens aanpassen via de gratis Teufel Headphones-app. De equalizer biedt diverse vooraf gedefinieerde instellingen voor muziekgenres en gesprekken, plus de mogelijkheid om je persoonlijke geluidsinstellingen op te slaan.

Teufel heeft zijn in eigen beheer ontwikkelde Dynamore technologie sinds haar debuut in 2017 in diverse compacte luidsprekersystemen ingezet. De Berlijnse audiofabrikant gebruikt deze technologie nu voor de allereerste keer in een koptelefoon. Dynamore Headphones breidt het stereopanorama op duidelijk hoorbare manier wijze uit, zodat het net lijkt alsof het geluid van een echte luidspreker afkomstig is. De technologie kan via de Teufel Headphones-app worden in- en uitgeschakeld.

Het geluid kan nog verder worden gepersonaliseerd door direct in de Teufel Headphones-app een hoortest uit te voeren met de Mimi Hearing-technologie. Deze stelt de hoorprestaties voor elk oor vast. Na verloop van jaren laat ons hoorvermogen het in het hogere frequentiebereik afweten. De Mimi Hearing-technologie stelt aan de hand van de gemeten waarden een persoonlijk profiel samen dat de geluidservaring merkbaar verbetert.

De actieve digitale onderdrukking van omgevingsgeluiden (Active Noise Cancelling, ANC) zorgt met drie intensiteitsniveaus voor rust. Op het hoogste niveau blokkeert deze functie het omgevingsgeluid vrijwel volledig. Gebruikers voor wie het belangrijk is om geluiden in hun omgeving te blijven horen, kunnen de transparantiemodus inschakelen. In plaats van omgevingsgeluiden met tegengeluid te onderdrukken, versterkt deze modus die juist, zodat het net lijkt alsof je geen koptelefoon draagt. Op die manier mis je geen oproep in de wachtkamer van de huisarts of een melding van een perronwissel.

Bij een volledig opgeladen batterij, ingeschakelde geluidsonderdrukking en een gemiddeld volume, houdt de REAL BLUE NC het meer dan 44 uur vol. Als de ANC-functie niet wordt gebruikt, stijgt de batterijwerkduur tot ruim 56 uur. Dankzij een snellaadfunctie tankt de REAL BLUE PRO in vijftien minuten tijd genoeg energie bij voor zeven uur. Voor een veilig transport levert Teufel een stabiele transportcase mee. De koptelefoon laat zich daar dankzij zijn draai- en vouwmechanisme makkelijk in bewaren. De luxe en zachte oorkussens met traagschuim dragen bij aan optimaal comfort. Ze worden door de lichaamswarmte zacht, waarmee ze zich al na een korte draagtijd qua vorm aan de drager aanpassen. De oorkussens zijn vervangbaar.

De REAL BLUE PRO kan worden bediend met knoppen of via de aanraakgevoelige oorschelpen. Als je die met je rechterhand aanraakt, komt je duim automatisch op een joystick terecht. Daarmee kun je het volume en de weergave (afspelen/pauzeren/vorige of volgende track) bedienen. Direct daaronder bevindt zich de ANC-knop, die je eenvoudig met de duim kunt bedienen voor het in- en uitschakelen van de drie niveaus voor ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Gebruikers kunnen hun lievelingsinstellingen vinden door bepaalde modi in de app uit te sluiten. Als je bijvoorbeeld alleen tussen de transparantiemodus en ANC niveau 3 wisselt, kun je de stappen voor ANC-niveau 1 en 2 direct overslaan.

De buitenkant van de grote oorschelpen kan instructies met de vingertoppen herkennen. Voor het bedienen van de geluidsweergave en telefonie kunnen met twee of drie tikjes op de oorschelpen diverse functies worden geactiveerd. Gebruikers kunnen op die manier muziek afspelen en pauzeren, naar het vorige of volgende nummer gaan, gesprekken aannemen, beëindigen of negeren en de Dynamore-instellingen en transparantiemodus bedienen.

Prijs en beschikbaarheid

De REAL BLUE PRO is per direct verkrijgbaar voor een prijs van 349,99 euro. De koptelefoon is beschikbaar in de kleuren Night Black en Titanium Gray en wordt geleerd met een luxe transportcase, een oplaadkabel (USB-A naar USB-C) en een 3,5 mm audiokabel met afstandsbediening.