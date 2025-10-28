Nieuws Audio Bronnen en spelers

Technics stopt productie geliefde SL-1200G draaitafel

28 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
Technics

Technics stopt met de productie van de geliefde high-end SL-1200G draaitafel, maar er is ook een reden tot feest met nieuwe Master Editions.

SL-1210GME Technics SL-1200GME

Technics stopt met de productie van de geliefde high-end draaitafel SL-1200G. Om dat te vieren bouwt het een gelimiteerde SL-1200GME (zilver) en SL-1210GME (zwart). Die zal begin 2026 beschikbaar zijn in een beperkte oplage van respectievelijk 1.200 en 1.210 stuks. Naast designelementen die moeten aangeven dat het hier om een exclusieve versie gaat, heeft de draaitafel ook technische upgrades gekregen. De ME in de naam staat voor ‘Master Edition’.

Het stopzetten van de productie van de SL-1200G betekent zeker niet het einde van Technics-platenspelerlijn. Er bestaan nog andere uitvoeringen, zoals de lager geprijsde SL-1500 en de SL-1200GR2. Die zijn beide voorzien van typische DJ-functies, zoals een pitch control, in tegenstelling tot de sobere SL-1300G die voor ongeveer 3.000 euro in de hifi-winkel ligt.

De SL-1300G en de SL-1200GR2 kregen de voorbije jaren een significante upgrade in de vorm van de ΔΣ-drive, een zeer vibratie-arme direct-drive motor zonder ijzeren kern. Die komt nu ook naar de SL-1200GME, waardoor de gelimiteerde uitvoering een stabielere rotatie biedt dan de uitdovende SL-1200G. Daarnaast krijgt de GME-editie een chassis uit vier lagen en een draaischijf uit drie lagen aluminium die in de fabriek uitgebalanceerd wordt. Ook een nieuwe voeding, naast gouden accenten, moeten deze platenspeler een echte viering van de Technics-erfgoed maken.

Prijs en beschikbaarheid

Een officiële prijs van de SL-1200GME is er nog niet bekendgemaakt, op een persconferentie tijdens de Audio Show in Warschau gaf Technics aan dat er per kleureditie 800 exemplaren voor Europa gereserveerd zullen zijn. Bekijk ook de website van Technics.

