Nieuws Audio Bronnen en spelers

Technics lanceert SL-40CBT direct drive-draaitafel

04 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
SL-40CBT

De nieuwe Technics SL-40CBT is een direct drive-draaitafel die de traditionele kwaliteiten van Technics combineert met een modern design en hedendaagse functies. Het model, gepresenteerd op de IFA 2025, is bedoeld voor zowel hifi-enthousiastelingen als voor nieuwkomers in de vinylwereld.

IFA 2025 draaitafel IFA platenspeler Technics

De draaitafel is uitgerust met een direct drive-motor zonder ijzeren kern, een technologie die zorgt voor een stabiele en nauwkeurige rotatie van de plaat, en een S-vormige aluminium toonarm die de groeven van de plaat uiterst precies volgt. Om het gebruiksgemak te vergroten, wordt de draaitafel geleverd met een voorgemonteerde Audio-Technica AT-VM95C cartridge. Bovendien beschikt de SL-40CBT over een ingebouwde phono MM-equalizer, waardoor de draaitafel direct op elk muzieksysteem kan worden aangesloten, zelfs als het geen speciale phono-ingang heeft.

Een opvallende vernieuwing is de draadloze connectiviteit via Bluetooth, waarmee je muziek draadloos kunt streamen naar Bluetooth-luidsprekers of andere apparaten. Dit biedt meer flexibiliteit in de plaatsing van de draaitafel in huis.

De SL-40CBT heeft een strak en minimalistisch ontwerp van MDF en is verkrijgbaar in drie moderne kleuren: Terracotta, Light Grey en Charcoal Black. Dit design sluit aan bij de esthetiek van moderne interieurs. De verpakking van de draaitafel is bovendien milieuvriendelijk, met aanzienlijk minder plastic door het gebruik van karton. De Technics SL-40CBT zal vanaf september 2025 verkrijgbaar zijn.

Reacties (0)

Lees meer

AI op tv shutterstock Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld 22 maart 2025

Wat kan AI (artificial intelligence) toevoegen aan jouw tv-beleving?

22 maart 2025
Panasonic Z95B 2 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 13 mei 2025

Panasonic maakt prijzen televisies voor Duitse markt bekend

13 mei 2025
Temporal-Coherence-PA030 Audio
Achtergrond Music Emotion Audio 19 juni 2025

Deel 2: Andere artefacten – De (on-)zin van… Vervormingscijfers

19 juni 2025
Thales 1 intro artikel Audio
Music Emotion Audio 10 april 2025

Review: Thales TTT-Compact II – Met Thales Back to Basics

10 april 2025
Bluesound Node Icon_4 Audio
FWD Music Emotion Reviews Audio 08 april 2025

Review: Bluesound Node Icon – Een stap voorwaarts

08 april 2025
Philips MLED950 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 16 april 2025

Philips TV’s ondersteunen nu ook HDR10+

16 april 2025
Dreame L40 Ultra AE Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 19 juni 2025

Dreame lanceert betaalbare L40 Ultra AE robotstofzuiger

19 juni 2025
Easee Charge Max 1 Smarthome
Reviews Smarthome Energie 31 mei 2025

Review: Easee Charge Max autolader – Stijlvol en simpel, maar niet perfect

31 mei 2025