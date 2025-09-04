Technics lanceert SL-40CBT direct drive-draaitafel

De draaitafel is uitgerust met een direct drive-motor zonder ijzeren kern, een technologie die zorgt voor een stabiele en nauwkeurige rotatie van de plaat, en een S-vormige aluminium toonarm die de groeven van de plaat uiterst precies volgt. Om het gebruiksgemak te vergroten, wordt de draaitafel geleverd met een voorgemonteerde Audio-Technica AT-VM95C cartridge. Bovendien beschikt de SL-40CBT over een ingebouwde phono MM-equalizer, waardoor de draaitafel direct op elk muzieksysteem kan worden aangesloten, zelfs als het geen speciale phono-ingang heeft.

Een opvallende vernieuwing is de draadloze connectiviteit via Bluetooth, waarmee je muziek draadloos kunt streamen naar Bluetooth-luidsprekers of andere apparaten. Dit biedt meer flexibiliteit in de plaatsing van de draaitafel in huis.

De SL-40CBT heeft een strak en minimalistisch ontwerp van MDF en is verkrijgbaar in drie moderne kleuren: Terracotta, Light Grey en Charcoal Black. Dit design sluit aan bij de esthetiek van moderne interieurs. De verpakking van de draaitafel is bovendien milieuvriendelijk, met aanzienlijk minder plastic door het gebruik van karton. De Technics SL-40CBT zal vanaf september 2025 verkrijgbaar zijn.