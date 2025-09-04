Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Technics EAH-AZ100 oordopjes nu in nieuwe kleur

04 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Technics EAH-AZ100

De Technics EAH-AZ100 draadloze oordopjes zijn nu ook verkrijgbaar in een nieuwe kleur: Midnight Blue. Deze toevoeging aan de bestaande collectie in Silver, Black en Champagne Gold biedt meer keuze voor mensen die waarde hechten aan zowel geluidskwaliteit als persoonlijke stijl.

Technics in-ears

De oordopjes worden geprezen om hun heldere, natuurgetrouwe geluid. Dit is te danken aan een innovatieve driver met magnetische vloeistof die vervorming tegengaat. Het resultaat is een rijke, gedetailleerde audio-ervaring die muziek laat klinken zoals de artiest het bedoeld heeft. De oordopjes zijn ook geoptimaliseerd voor Dolby Atmos, wat zorgt voor een meeslepende, ruimtelijke geluidsbeleving.

Een andere opvallende functie is Adaptive Noise Cancelling. Deze slimme technologie past de mate van ruisonderdrukking aan de omgeving aan. Of je nu in een drukke trein zit of in een rumoerig kantoor, de oordopjes filteren storende geluiden weg zodat je in alle rust kunt luisteren.

Daarnaast zijn de oordopjes voorzien van Voice Focus AI, een geavanceerde functie die met behulp van AI en drie microfoons per oordopje zorgt voor uitzonderlijk heldere telefoongesprekken. Achtergrondgeluiden zoals wind of verkeer worden geanalyseerd en geminimaliseerd, zodat je volledig gefocust kunt communiceren.

Wat connectiviteit betreft, is de EAH-AZ100 uniek omdat je de oordopjes met drie apparaten tegelijkertijd kunt verbinden, zoals een laptop, tablet en smartphone. Dit maakt het overschakelen tussen apparaten naadloos en eenvoudig.

Het ontwerp is verbeterd om de pasvorm comfortabeler te maken voor langdurig gebruik. De oordopjes zijn lichter en kleiner en worden geleverd met vijf verschillende maten oortips voor de perfecte afdichting. Bovendien is de verpakking volledig vrij van plastic, wat bijdraagt aan een duurzamere benadering.

