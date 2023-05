Sony start het feest met de SRS-XV800 partyspeaker

Sony lanceert vandaag de SRS-XV800. Deze krachtige partyspeaker moet 360 graden geluid en sfeerverlichting bieden. Vijf tweeters leveren helder geluid aan de voor- en achterkant van de speaker. De dubbele X-Balanced Speaker Units zorgen voor de bas. Deze eenheid heeft een bijna rechthoekig diafragma dat niet alleen het gebied van het luidsprekermembraan moet maximaliseren, maar volgens Sony ook de geluidsdruk verhoogt voor diepere en krachtigere bastonen, minder vervorming en grotere vocale helderheid voor een rijkere, duidelijkere en prettigere luisterervaring. Een dikke bas voor de echte thuisfeesten. Of op locatie, want je kunt dit model dankzij de wielen en het handvat overal mee naartoe nemen.

Een feestje met licht en geluid

De Sony SRS-XV800 heeft een luistertijd van 25 uur. Na tien minuten laden kun je weer drie uur muziek luisteren. Afhankelijk van de gewenste sfeer kan de speaker indirect omgevingslicht produceren in een kleur naar keuze. De lichten synchroniseren ook met muziek om een echte feestsfeer met muziek en licht te creëren. Je kunt deze speaker ook gebruiken in combinatie met je televisie via TV Sound Booster. Een combinatie van tv-geluid en de twee achterste tweeters van de SRS-XV800 en X-Balanced Speaker Units optimaliseren de tv-kijkervaring volgens Sony door de diepe bassen en realistische hoge frequenties te versterken.

Andere mogelijkheden zijn de karaoke- en gitaarinvoer, een verlicht aanraakscherm, waterbestendige behuizing en Bluetooth Fast Pair voor Android. De Sony SRS-XV800 is compatibel met Sony Music Center en de Fiestable-apps.

Prijs en beschikbaarheid

Deze maand is de Sony SRS-XV800 verkrijgbaar in Nederland en België voor 699 euro.

