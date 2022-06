Sony lanceert nieuwe XE300 en XE200 draagbare speakers

De XE300 en XE200 luidsprekers beschikken over een X-Balanced Speaker Unit en twee passieve radiatoren. Dankzij de Line-Shape Diffuser-technologie van Sony wordt het geluid gelijkmatig verspreid en moet het in de hele ruimte te horen zijn. Om het meeste uit de Line-Shape Diffuser te halen wordt aanbevolen om de speakers verticaal te plaatsen. Plaats de speakers horizontaal om te genieten van de stereogeluidsweergave met de Sony Music Center-app.

Beide speakers zijn ontworpen met het oog op draagbaarheid. De XE200 heeft een riem waarmee de speaker altijd bij de hand gehouden kan worden om met één druk op de knop nummers af te spelen. Dankzij de IP67-classificatie van beide modellen kunnen ze tegen spatwater en stof. Tevens zijn de speakers bestand tegen stoten, schokken en schrammen die bij dagelijks gebruik onvermijdelijk zijn. .

Met een volledig opgeladen batterij biedt de XE300 24 uur afspeeltijd en de XE200 16 uur afspeeltijd. Bovendien beschikken de modellen over de functie ‘Quick Charging’, waardoor 10 minuten opladen zorgt voor 70 minuten afspeeltijd. Dankzij de functie ‘Battery Care’ kunnen de batterijen van de speakers nooit overbelast raken en blijven de speakers voor lange tijd in optimale conditie. De functie kan worden ingeschakeld via de Sony Music Center-app. De speakers zijn tevens uitgerust met Sony’s microfoonsensortechnologie voor het detecteren en analyseren van omgevingsgeluid, dit helpt de batterij te sparen wanneer de speakers buiten worden gebruikt.

Advertentie

Beide modellen zijn voorzien van de functie echo-onderdrukking om gesprekken te voeren. Twee mensen kunnen volgens Sony tegelijkertijd praten zonder dat een van de twee onderbroken moet worden. Met behulp van de MIC mute-knop kan het geluid ook snel worden gedempt. De speakers beschikken over Party Connect, zodat er tot 100 compatibele draadloze speakers aangesloten kunnen worden via bluetooth om de muziek te synchroniseren. Met de functie ‘stereokoppeling’ kunnen twee speakers draadloos verbonden worden.

Prijzen en beschikbaarheid

De XE300 en XE200 zijn vanaf juli 2022 verkrijgbaar voor respectievelijk 200 euro en 150 euro.