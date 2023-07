Sony lanceert een mobiel theatersysteem met de HT-AX7

De Sony HT-AX7 is een draagbaar theatersysteem dat overal in huis zorgt voor entertainment. Het bestaat uit drie luidsprekers die je gemakkelijk om je heen kunt plaatsen. Het is echt een compact en mobiel theatersysteem. Je kunt dit model dus meenemen naar een andere kamer, maar ook mee op reis of naar de camping. Zo kun je volgens Sony overal genieten van een bioscoopervaring.

Ondanks dat het slechts een compact systeem is, biedt de HT-AX7 volgens Sony 360 Spatial Sound Mapping-technologie voor een echte surround sound-ervaring. Deze technologie moet fantoomluidsprekers creëren boven je en voor en achter voor ruimtelijk geluid. Het systeem is ook uitgerust met een upmixer algoritme dat stereogeluid kan omzetten in driedimensionaal surround-geluid.

Het systeem bestaat uit drie luidsprekers die je zelf overal kunt plaatsen. Je hebt een iets grotere, bredere luidspreker en twee afneembare achterluidsprekers. Deze laatste worden altijd automatisch gekoppeld aan het hoofdtoestel. Alles is overigens geheel draadloos, wat ervoor zorgt dat je dit systeem dus echt overal mee naartoe kunt nemen. Je maakt verbinding via bluetooth en de batterij gaat tot 30 uur mee. Bediening kan via de Sony Home Entertainment Connect-app voor controle over het volume, het geluidsveld en meer.

Sony HT-AX7 – Prijs en beschikbaarheid

De Sony HT-AX7 is beschikbaar vanaf augustus 2023 en kost 550 euro.

