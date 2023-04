Sony onthult nieuwe WF-C700N in-ear-oordopjes in paaskleuren

Sony heeft in samenwerking met de Nederlandse muzikant Tijn nieuwe oordopjes gelanceerd: WF-C700N. Het gaat om noise-cancelling in-ear-oordopjes die toegespitst zijn op jonge luisteraars. Ze verschijnen naast zwart en wit dan ook in vrolijke paaskleuren: pastelgroen en lila. De kleuren zijn niet alleen licht: dit schijnen de meest lichtgewicht noise-cancelling oordopjes te zijn die Sony in zijn audiolijn biedt.

Sony WF-C700N

Dat enorm lage gewicht in combinatie met een goed bestudeerde pasvorm moet de oordopjes comfortabel maken om de hele dag te dragen. De batterij gaat ook vrij lang mee: zonder noise cancelling is dit 10 uur op één keer laden, met de ruisonderdrukking aan is dit 7,5 uur, aldus Sony. De oordopjes kunnen met hun IPX4-rating tegen een spatje en het is mogelijk om ze aan twee Bluetooth-apparaten tegelijk te koppelen dankzij Multipoint. Er is ook aan fietsende jongeren gedacht: er zit speciale windruisdeductie op voor als je in de wind fietst en toch een telefoongesprek wil voeren.

Vrij veelzijdige oordopjes dus, die via de Sony Headphones Connect App verder in te stellen zijn met een audioprofiel naar smaak. Dankzij de DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) en de 5 mm drivers zouden de oordopjes een goed geluid moeten geven. Er zit ook een Ambient Sound Mode op, zodat je bijvoorbeeld op de fiets beter op de hoogte bent van gevaar doordat je het geluid kunt horen van bijvoorbeeld een motor of sirene. Of als iemand iets tegen je zegt en je je oordopjes niet uit je oor wil halen: daar is die modus ook heel praktisch voor. Helemaal in combinatie met Focus on Voice, waarmee je kunt spreken en de oordopjes weten dat ze het geluid tijdelijk moeten doorlaten.

Tijn

Of je nu op een druk station loopt of juist in een stil klaslokaal bent: de oordopjes passen zich aan je situatie aan door Adaptive Sound Control. Zo leren de oordopjes op welke locatie je bent, een café of je kantoor, en zorgen dat het geluid is aangepast op de locatie (en dan vooral de geluiden op de locatie). Dit is niet nieuw voor Sony-oordopjes, maar wel een fijne bijkomstigheid voor mensen die praktisch leven met hun oordopjes in.

Sony heeft muzikant Tijn bereid gevonden om de oordopjes te promoten. Hij is nu 22 jaar oud, maar begon op zijn elfde al met muziek. Hij heeft de psychische aandoening ADD en dat zorgt ervoor dat hij enorm creatief is, maar ook wel wat focus kan gebruiken. Iets waar deze oordopjes met hun vele modi misschien een handje bij kunnen helpen. Qua muziek heeft hij de Herman Brood Academie gedaan en mixt hij pianospel met EDM en zijn eigen stemgeluid voor een frisse pop-sound. Hij geeft aan het ‘keihard’ te vinden dat hij deze samenwerking met zijn platenlabel is aangegaan. Er zijn verder overigens geen speciale Tijn-varianten van deze oordopjes te vinden.

De WF-C700N is vanaf deze maand verkrijgbaar voor een adviesprijs van 130 euro.