Sennheiser wil goedkopere Ambeo soundbar uitbrengen

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat we de Sennheiser Ambeo soundbar aan een review onderwierpen. We waren zeer enthousiast over deze soundbar, met name omdat hij surroundgeluid op realistische wijze kan neerzetten. Echter, de prijs van (momenteel) zo’n 2.500 euro is voor velen aan de te hoge kant.

Dat ziet Sennheiser zelf ook en daarom is het bedrijf van plan om dit jaar een goedkopere versie van de Ambeo soundbar uit te brengen. Veel details wilde het bedrijf nog niet bekendmaken, maar in ieder geval wordt het Ambeo portfolio uitgebreid om de ervaring naar een lager prijspunt te brengen. Het doel is een vergelijkbare ervaring mogelijk te maken tegen ‘normale’ prijzen in de markt.

Het Sennheiser Consumer Innovation-persevent gisteren bevestigde ook dat premium hoofdtelefoons, audiofiel geluid, beter horen en soundbars de vier belangrijke productsegmenten zullen zijn. Het bedrijf maakte bekend dat er een verschillende innovaties in de pipeline zitten. Het verwacht in 2022 nieuwe producten in alle vier deze categorieën, inclusief nieuwe producten in zijn MOMENTUM-lijn. Het bedrijf verdubbelde ook zijn investering in hoofdtelefoons voor audiofielen, na de recente lancering van de IE-hoofdtelefoonserie.